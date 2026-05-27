Nowy blok gazowo-parowy PGE w Rybniku o mocy 883 MW, zaawansowany w 85%, rozpocznie pracę na przełomie I i II kwartału 2027 roku.

Ukończono kluczowy gazociąg Racibórz-Rybnik o długości 38,7 km, który zapewni elektrowni roczne zużycie 1 mld m³ gazu.

PGE planuje także drugi blok gazowy o mocy 600 MW na 2030 rok, co znacząco poprawi elastyczność i bezpieczeństwo polskiego systemu energetycznego.

Inwestycja w Rybniku to krok w transformacji energetycznej Polski, stopniowo zastępujący stare bloki węglowe nowoczesnymi, niskoemisyjnymi jednostkami.

Ile PGE inwestuje w Rybniku i kiedy popłynie prąd z nowej elektrowni?

Budowa nowego bloku gazowo-parowego w Rybniku weszła w decydującą fazę. Prezes spółki PGE Nowy Rybnik, Paweł Noga, poinformował, że nowy blok o mocy 883 MW zostanie oddany do eksploatacji na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2027 roku. Inwestycja, której wartość netto to około 4 mld zł, jest już zrealizowana w około 85 procentach. Projekt ma zapewnione finansowanie – w grudniu 2022 roku uzyskał 17-letni kontrakt w aukcji głównej rynku mocy, który zacznie obowiązywać od 2027 roku.

W praktyce oznacza to, że już niedługo rozpoczną się kluczowe próby technologiczne. Prezes Paweł Noga zapowiedział, że spółka zamierza wystąpić do Gaz-Systemu o podanie gazu do pierwszych testów już za około półtora miesiąca. Gaz na turbinę gazową ma trafić w październiku tego roku. To wszystko jest możliwe dzięki niedawnemu ukończeniu budowy gazociągu Racibórz–Rybnik przez operatora Gaz-System. Ta nowa infrastruktura jest kluczowa, ponieważ zapewni paliwo dla nowej jednostki. Planowane roczne zużycie gazu przez blok 883 MW ma sięgać nawet 1 mld metrów sześciennych.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]

Co się stanie ze starymi blokami węglowymi w Rybniku?

Nowoczesne jednostki docelowo zastąpią wysłużone bloki węglowe.Wygaszanie starych części elektrowni będzie odbywać się stopniowo, aby zapewnić ciągłość dostaw energii.

Pierwotnie planowano wyłączyć najstarsze bloki węglowe (nr 1-4) znacznie wcześniej, ale terminy były kilkukrotnie przesuwane. Ostatecznie zostały one wyłączone w latach 2021 i 2024. Z kolei nowsze bloki, oznaczone numerami 5-8, wciąż pracują. Zgodnie z porozumieniem między PGE a Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, dwa z nich będą działać do połowy 2026 roku, a kolejne dwa – aż do 2027 roku.

7