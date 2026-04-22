Prezes PGE: Inwestycje w OZE prowadzą do obniżenia cen energii elektrycznej

Beata Lekszycka
2026-04-22 15:25

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego – EKG 2026, który odbywa się w Katowicach – Dariusz Lubera prezes Polskiej Grupy Energetycznej rozmawiał z Hubertem Biskupskim, zastępcą redaktora naczelnego Super Expressu i szefem działu SuperBiznes, Szef PGE mówiło inwestycjach w energetykę, OZE i o wspieraniu polskich firm w ramach programu local content.

Autor: Robson90/ Shutterstock Budynek biurowy Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) z charakterystycznymi niebieskimi literami logo i czerwonym łukiem na dachu, widoczny pod lekkim kątem od dołu.
  • PGE planuje zainwestować ponad 200 mld zł do 2035 roku, z czego 150 mld zł ma trafić do polskich firm w ramach programu "local content".
  • W morskiej energetyce wiatrowej (offshore) udział polskich firm w początkowych projektach wyniesie 20-30%, z perspektywą wzrostu do 40% w kolejnych, natomiast w dystrybucji już teraz polskie firmy realizują ponad 85% inwestycji.
  • Gaz jest traktowany przez PGE jako paliwo przejściowe, pomost między energetyką węglową a zeroemisyjną, a inwestycje w OZE mają docelowo obniżyć ceny energii elektrycznej.
  • Prezes PGE podkreśla, że "local content" to długoterminowy program wspierający polskich przedsiębiorców w całym łańcuchu dostaw w sektorze energetycznym.

Local content w PGE

Jak zauważył Hubert Biskupski, w Katowicach dużo mówi się o local contencie, czyli wspieraniu polskich firm. Na czy polega local content w przypadku PGE?

Jak odpowiedział prezes PGE Dariusz Lubera - w sektorze energetycznym mamy bezprecedensową możliwość wydatków inwestycyjnych, to są naprawdę duże nakłady, w samym PGE do końca 2035 ponad 200 mld zł, z czego 150 mld zł trafi do przedsiębiorców w ramach local content, który jest programem na wiele lat. Zapewnia uczestnictwo w całym łańcuchu dostaw.

Gdzie realizacja local content będzie najłatwiejsza

Główne filary strategii PGE do 2035roku to: OZE i morska energetyka, dystrybucja i ciepłownictwo i gaz. Gdzie realizacja local  content będzie najłatwiejsza, a gdzie najtrudniejsza? - zapytał Hubert Biskupski.  

- Zacznę od tego co jest zupełnie nowe- w więc projekty offshore. Na projekcie Baltica 2, z niego wszyscy się uczymy, jako zamawiający jak i firmy, które przystąpiły do przetargów, czegoś nowego. Zakładam, że w projekcie pierwszym udział local contentu, czyli polskich przedsiębiorców będzie ok. 20 - 30 proc."

Jak dodał Lubera- kolejne nasze projekty  jak Baltica 9 plus , to nawet 40 proc. i więcej.

Z kolei dystrybucja, to ponad 85 proc. to polskie firmy. W obszarze gazowym wszystkie projekty PGE są realizowane przez polskie konsorcjum  Polimex Mostostal.

Gaz paliwem przejściowym

Jak powiedział Lubera - wszystkie inwestycje w obszarze gazowym oparte są na wyniki aukcji. I one mają policzony zwrot nakładów inwestycyjnych w postaci cen , które są efektem wygrania aukcji.

- "Gaz jest paliwem przejściowym i takim zostanie" - dodał. Jest to paliwo kopalne emitujące znacznie mniej dwutlenku węgla niż pozostałe, to swojego rodzaju pomost między energetyką węglową a energetyką zeroemisyjną - OZE czy elektrownie jądrowe.

Kiedy stanieje prąd

"Wszystkie inwestycje w OZE w określonym czasowo horyzoncie, prowadzą do obniżenia cen energii elektrycznej" - podkreślił Lubera. Dodał, że cała polska energetyka jest w tej chwili w procesie transformacji. Dziś istotnym elementem ceny jest cena bezpieczeństwa energetycznego, które jest niezbędne.

Dariusz Lubera, prezes PGE

