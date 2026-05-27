Od dzisiaj w Biedronce „6+6 gratis”. Limit dzienny to 12 sztuk na kartę MB

Absolutny hit, czyli masło poniżej dwóch złotych

Największą gwiazdą obecnej oferty jest bez wątpienia Masło Ekstra Mleczna Dolina (200 g, 82% tłuszczu). Zamiast standardowych 4,99 zł, zapłacimy zaledwie 1,99 zł za sztukę. To obniżka rzędu aż 60%. Promocja obowiązuje krótko, bo tylko w dniach 27-28 maja 2026 roku i wymaga precyzyjnego zakupu dokładnie trzech kostek z użyciem karty lub aplikacji Moja Biedronka. Warto pamiętać, że wprowadzono twardy limit trzech sztuk na jedno konto klienta.

Masło Ekstra Mleczna Dolina, 200 g

Podstawy w kuchni i wielkie przygotowania do grilla

Prześwietlając resztę asortymentu, nietrudno zauważyć silny nacisk na podstawowe produkty spożywcze oraz zbliżający się wielkimi krokami sezon plenerowy. Sklep znacząco tnie ceny artykułów, po które sięgamy niemal każdego dnia.

Cukier biały (1 kg, różne marki) - przy zakupie dwóch sztuk cena spada do 1,29 zł za opakowanie. Oferta obowiązuje do 30 maja, a nałożony przez sklep dzienny limit to 10 sztuk na kartę.

i Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Klucz do oszczędności leży w wielosztukach i karcie lojalnościowej

Zdecydowana większość opłacalnych propozycji opiera się w tym tygodniu na mechanizmie premiującym większe zakupy. Pamiętajcie jednak, że dyskont niemal zawsze wymaga posiadania aplikacji lub fizycznej karty. Modelowym wręcz przykładem jest mleko UHT (Mleczna Dolina, Łaciate, Wypasione 1 L), gdzie przy zakupie sześciu kartonów płacimy tylko za trzy (akcja 3+3 gratis trwa do 28 maja, limit wynosi 12 sztuk na dzień).

Inne okazje, które przykuły naszą uwagę

Oto obiektywne zestawienie pozostałych ofert, z których warto skorzystać w celu rozsądnej optymalizacji wydatków w nadchodzących dniach:

Kawa ziarnista Jacobs (Crema, Espresso, 1 kg) - cena 49,99 zł obowiązująca przy zakupie dwóch sztuk to wymierna oszczędność wynosząca aż 40 zł na jednym opakowaniu. Akcja promocyjna pozostaje aktywna do 30 maja.

i Autor: Biedronka/ Materiały prasowe