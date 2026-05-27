Wojsko płaci za wakacje

Polska armia po raz kolejny otwiera koszary dla młodych ludzi. Program „Wakacje z wojskiem 3” skierowany jest do osób między 18. a 35. rokiem życia. Szansę mają maturzyści, studenci i wszyscy pełnoletni, którzy chcą sprawdzić się w wojskowych warunkach. "Zamiast plaży - poligon" - zachęcają żołnierze.

Największym magnesem dla ludzi młodych może być wynagrodzenie. Za 27 dni szkolenia uczestnicy dostaną blisko 6 tys. zł brutto. Dla wielu osób to znacznie więcej niż można zarobić podczas zwykłej pracy wakacyjnej.

Strzelanie, poligon i przetrwanie w terenie

Szkolenia odbędą się w prawie 90 miejscach w całej Polsce. Uczestnicy sami zdecydują, do jakiej jednostki chcą trafić. Do wyboru są m.in. wojska lądowe, pancerne, desantowe, rakietowe czy marynarka wojenna.

"Lekko nie będzie" - przekonuje wakacyjny pracodawca. W planie znalazły się ćwiczenia z taktyki wojskowej, nauka strzelania, obsługa sprzętu, trening przetrwania i zajęcia w terenie. Będą też elementy walki wręcz i intensywne ćwiczenia grupowe.

Armia daje wszystko za darmo

Wojsko zapewnia uczestnikom praktycznie wszystko. Na miejscu czeka zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, opieka medyczna oraz ubezpieczenie.

Program podzielono na trzy turnusy. Pierwszy startuje już 8 czerwca, kolejne ruszą w lipcu i sierpniu. Każdy potrwa dokładnie 27 dni.

Dla niektórych to początek kariery

Armia nie ukrywa, że program ma zachęcić młodych do związania przyszłości z wojskiem. Dla części uczestników wakacyjne szkolenie może być pierwszym krokiem do zawodowej służby albo dołączenia do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wakacyjna przygoda w wojsku jest szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Internauci są zgodni, że takich wakacji uczestnicy raczej szybko nie zapomną.