"Wakacje z wojskiem" – oferta dla pełnoletnich Polaków

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) uruchomiło program "Wakacje z wojskiem", skierowany do osób w wieku od 18 do 35 lat. Jak czytamy na stronie projektu, "służba w tym wypadku może stanowić alternatywę dla zwykłej pracy sezonowej". Program oferuje możliwość odbycia 27-dniowego szkolenia wojskowego z wynagrodzeniem 6000 zł. Planowane są trzy turnusy, z których pierwszy wystartował 10 czerwca. Kolejne odbędą się w dniach 15.07 - 10.08 oraz 19.08 - 14.09. Oferta obejmuje 70 lokalizacji w całej Polsce, co oznacza, że uczestnik sam może wybrać jednostkę wojskową odpowiadającą mu pod kątem odległości, terminu lub charakteru służby.

Szkolenie wojskowe – co obejmuje program "Wakacje z wojskiem"?

MON zapewnia, że każdy turnus "Wakacji z wojskiem" to intensywne szkolenie, obejmujące strzelanie, przetrwanie w terenie, walkę wręcz, taktykę wojskową oraz szkolenia na pojazdach wojskowych. Dodatkowo, każdy ochotnik po takim szkoleniu będzie miał szansę na dłużej związać się z Wojskiem Polskim - czy to jako żołnierz aktywnej rezerwy, terytorials w WOT, żołnierz zawodowy, czy podchorąży akademii wojskowej" - zachęcają organizatorzy.

Trwające 27 dni szkolenie jest prowadzone w ramach I etapu Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, co oznacza, że kończy się przysięgą. Każdy ochotnik po ukończeniu szkolenia zwiększa potencjał przeszkolonych rezerw osobowych Polskich Sił Zbrojnych, a te w przypadku zagrożenia lub konfliktu zbrojnego są jako pierwsze wzywane do stawienia się na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe lub mobilizację.

"Trenuj z wojskiem" i "Edukacja z wojskiem" – inne programy Ministerstwa Obrony Narodowej

Oprócz "Wakacji z wojskiem", Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi również inne programy edukacyjne i szkoleniowe. Jednym z nich jest sobotni, bezpłatny cykl "Trenuj z wojskiem". "Podczas szkolenia, najlepsi instruktorzy z jednostek w całym kraju szkolą uczestników z obsługi broni, rzutu granatem, walki wręcz, ale także z zasad przetrwania, jak udzielić pomocy, jak założyć maskę przeciwgazową, czy gdzie szukać schronienia w razie zagrożenia. W 5 edycjach przeszkoliliśmy ponad 25 tys. Polek i Polaków" - informuje MON.

Kolejnym programem jest "Edukacja z wojskiem", realizowana we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. "Zasadniczym celem programu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem. Projekt 3-lekcyjnych bloków dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Żołnierze uczą uczniów podstaw zachowania w sytuacjach zagrożenia i kryzysowych - pomocy medycznej, ewakuacji, reagowania na alarmy etc." - podaje MON.

