Oto stawki dzienne obowiązujące w 2025 roku dla pozostałych wybranych stopni:

Generał dywizji - 451 zł

Generał brygady - 371 zł

Pułkownik - 331 zł

Podpułkownik - 281 zł

Major - 251 zł

Kapitan - 240 zł

Porucznik - 235 zł

Podporucznik - 232 zł

Starszy chorąży sztabowy - 222 zł

Starszy sierżant - 203 zł

Sierżant - 201 zł

Starszy kapral - 195 zł

Kapral - 193 zł

Szeregowy - 169

Ochotnicy mogą również liczyć na dodatek za gotowość bojową, która wynosi 10 proc. pensji zawodowego szeregowego. Jak informuje portal, w 2024 roku jest to 600 zł. Aby otrzymać tę kwotę, żołnierz musi pojawić się co najmniej dwa razy w miesiącu na szkoleniach. "Wtedy oprócz dodatku za gotowość, otrzyma wynagrodzenie za udział w szkoleniach wypłacane według stawek powyżej" - czytamy.

Jak podaje portalsamorzadowy.pl, za każdą dobę w delegacji żołnierz WOT otrzymuje 180 zł. "Doba spędzona na poligonie to z kolei 45 zł dla żołnierza". Jak informuje portalsamorzadowy.pl, dodatkowo dowódcy mogą wytypować żołnierza do nagrody finansowej wynoszącej zazwyczaj 300-500 zł przyznawanej z okazji wojskowych świąt (Dzień Żołnierzy Wyklętych, Święto Konstytucji 3 maja, Święto Wojska Polskiego, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego oraz Święto Niepodległości).

"Ponadto terytorialsi mogą liczyć na premie, urlop nagrodowy oraz dodatki za wyjazdy służbowe, takie jak służba na granicy. Dodatkowo, po odbyciu 30 dni służby, przysługuje im ekwiwalent urlopu wypoczynkowego w postaci dwóch dziennych stawek" - czytamy.

Portal jednocześnie przypomina, że aby zostać żołnierzem WOT należy posiadać obywatelstwo polskie, przejść odpowiednie badania fizyczne i psychiczne, mieć wiek pomiędzy 18 a 60 lat (dla szeregowych) lub do 63 lat (dla podoficerów i oficerów), oraz być niekaranym. Rekrut przechodzi 16-dniowe szkolenia wstępne (lub 8-dniowe wyrównawcze dla osób z przysięgą wojskową), które stanowi podstawę do dalszego, trzyletniego okresu szkolenia. Po upływie trzech lat żołnierz WOT jest uznawany za tzw. combat ready, czyli gotowy do walki.