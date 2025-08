Prezydent Karol Nawrocki rozpoczyna kadencję, przedstawiając pierwsze projekty ustaw już 6 sierpnia.

Wśród priorytetów znajdują się m.in. CPK w wariancie korzystnym dla Kalisza, PIT 0% dla rodzin z dziećmi oraz ochrona rolnictwa.

Prezydent zapowiada kolejne inicjatywy legislacyjne, w tym ustawę medialną.

Prezydent rozpoczyna kadencję i prezentuje projekty ustaw

6 sierpnia w Sejmie pojawią się pierwsze projekty ustaw przygotowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nowa głowa państwa złoży przysięgę w środę przed Zgromadzeniem Narodowym, a już dzień później ruszy w Polskę, by spotkać się z obywatelami i ogłosić szczegóły swoich inicjatyw.

Jak zapowiedział przyszły szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki, w pierwszej kolejności do parlamentu trafią projekty dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), PIT-u 0 proc. dla rodzin z minimum dwójką dzieci oraz propozycje związane z ochroną polskiego rolnictwa.

CPK w wariancie korzystnym dla Kalisza

Inauguracyjne wystąpienie prezydenta odbędzie się w Kaliszu, gdzie Karol Nawrocki ogłosi powrót do realizacji CPK w pierwotnym wariancie. Jak podkreślał w kampanii, projekt ma zapewnić „najwyższej klasy połączenia kolejowe Kaliszowi i dziesiątkom polskich średnich miast”.

Ulga podatkowa dla rodzin

Kolejna inicjatywa dotyczy systemu podatkowego – PIT 0 proc. dla rodzin, które wychowują co najmniej dwoje dzieci. To rozwiązanie ma stanowić bezpośrednią formę wsparcia finansowego, a jednocześnie zachętę do posiadania potomstwa w warunkach kryzysu demograficznego.

Sprzeciw wobec umowy Mercosur

Trzecim projektem jest propozycja dotycząca ochrony polskich rolników w kontekście umowy Mercosur, która budzi kontrowersje w całej Unii Europejskiej.

– „To podanie ręki rządowi, żeby wreszcie wypełnili to, o czym mówią, że faktycznie są przeciwko tej umowie” – zaznaczył Zbigniew Bogucki. Podkreślił również, że to kwestia „ochrony polskiej ziemi i rolnictwa”.

Kolejne projekty już w sierpniu

Źródła PAP związane z Kancelarią Prezydenta zapowiadają, że kolejne inicjatywy legislacyjne zostaną zaprezentowane jeszcze w sierpniu. Jedną z nich może być tzw. ustawa medialna, która – jak przekazał marszałek Szymon Hołownia – jest obecnie konsultowana z koalicją i Radą Mediów Narodowych.

Tematy przyszłości: mieszkalnictwo i podatki

W dalszych planach prezydenta pojawia się też temat mieszkalnictwa, choć nie będzie to priorytet w najbliższych tygodniach. Nawrocki w kampanii zapowiadał również projekt dotyczący podniesienia drugiego progu podatkowego.

Pieniądze to nie wszystko - dr Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.