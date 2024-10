Firmy zatrudniające żołnierzy WOT zyskają na podatkach. Prezydent podpisał ustawę

Żołnierz zatrudniony może być wezwany na szkolenia w dowolnym momencie

Żołnierze WOT oraz aktywnej rezerwy, pomimo że - co do zasady - na co dzień nie pełnią tej służby, mogą zostać wezwani do wykonywania obowiązków służbowych, co wyłącza możliwość wykonywania przez nich obowiązków związanych z pracą.

Ustawa, którą Sejm uchwalił 1 października, wprowadza m.in. korzyści podatkowe dla przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy WOT i aktywnej rezerwy, a także świadczenie początkowe dla żołnierzy WOT z budżetu państwa zamiast dotychczasowej odprawy wypłacanej przez przedsiębiorców.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Jest to jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Jakie zachęty podatkowe dla przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy

Przyjęta ustawa przewiduje, że ulga podatkowa dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają żołnierzy WOT lub aktywnej rezerwy, ma obowiązywać na każdego zatrudnionego żołnierza, a jej wysokość uzależniona będzie od okresu zatrudnienia żołnierzy. Przyjęto, że jeżeli żołnierz pełni nieprzerwanie co najmniej przez rok służbę, to pracodawca może odliczyć 12 tys. zł od podstawy opodatkowania. Wysokość ulgi rośnie z każdym rokiem nieprzerwanego pełnienia służby przez żołnierza. Maksymalna ulga ma wynosić 24 tys. zł, jeżeli staż służby wynosi co najmniej 5 lat.

Ponadto przedsiębiorca, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego i będzie do jego realizacji zatrudniać żołnierzy obrony terytorialnej lub aktywnej rezerwy, będzie mógł liczyć na przywileje.

"Celem ustawy jest zachęcenie pracodawców do zatrudniania żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w Wojskach Obrony Terytorialnej i aktywnej rezerwy " - podkreśliła Kancelaria Prezydenta.