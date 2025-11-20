Kancelaria Prezydenta straci 12,75 mln zł, Sejm - 16,6 mln zł, a Senat - 28,2 mln zł

ABW otrzyma dodatkowe 165 mln zł, a Agencja Wywiadu - 55 mln zł więcej

Łącznie przesunięto prawie 570 mln zł z budżetów kilkunastu instytucji państwowych

NIK straci najwięcej - prawie 90 mln zł, a Ministerstwo Sprawiedliwości - 165 mln zł

Jedna poprawka z 109 zgłoszonych

W czwartek Komisja Finansów Publicznych zakończyła prace nad sprawozdaniem budżetowym na 2026 rok. Ze 109 zgłoszonych poprawek przyjęto tylko jedną - złożoną przez posłów koalicji rządzącej. To właśnie ta poprawka zmienia wydatki wielu instytucji państwowych.

Głosowanie wywołało kontrowersje, gdyż dotknęło budżetów kluczowych organów. Oprócz Kancelarii Prezydenta cięcia obejmują też Sąd Najwyższy (minus 30 mln zł) i Naczelny Sąd Administracyjny (minus 15,7 mln zł).

Kto straci najwięcej w budżecie 2026

Największe redukcje wydatków dotyczą:

P aństwowej Inspekcji Pracy - minus 105 mln zł

Ministerstwa Sprawiedliwości - minus 165 mln zł

Najwyższej Izby Kontroli - minus 89,7 mln zł

Instytutu Pamięci Narodowej - minus 82,5 mln zł

Kancelarii Senatu - minus 28,2 mln zł

Mniejsze cięcia obejmą także RPO (7,8 mln zł), KRRiT (10 mln zł) i Krajowe Biuro Wyborcze (9,2 mln zł).

Służby specjalne z większym budżetem

Zaoszczędzone środki - łącznie prawie 569,6 mln zł - trafią przede wszystkim do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzyma najwięcej - wzrost o 165,2 mln zł. Agencja Wywiadu dostanie dodatkowe 55 mln zł.

Na szkolnictwo wyższe i naukę trafi 280 mln zł. Rząd przeznaczy też 40 mln zł na nową rezerwę celową dla Narodowego Instytutu Wolności. Wsparcie otrzyma także turystyka w Polsce wschodniej - 10 mln zł.

Co dalej z budżetem państwa

Projekt ustawy budżetowej wraca teraz do Sejmu na drugie czytanie. Zakłada wydatki na poziomie 918,9 mld zł i deficyt 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano na 647,2 mld zł.

Rekordowe środki - ponad 200 mld zł (4,81 proc. PKB) - przeznaczono na obronę narodową. Ochrona zdrowia otrzyma 247,8 mld zł (6,81 proc. PKB). Na infrastrukturę drogową i kolejową trafi 53,9 mld zł.

Uchwalony budżet powinien trafić do prezydenta w ciągu 4 miesięcy. Jeśli termin nie zostanie dotrzymany, prezydent może zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek