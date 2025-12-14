Uważaj jaki płyn do spryskiwaczy kupujesz! "80 proc. nie spełnia norm"

Alarmujące wyniki badań ITS: Większość zimowych płynów do spryskiwaczy nie spełnia norm jakościowych.

Dlaczego warto unikać płynów zawierających metanol?

Na co zwrócić uwagę, aby nie dać się oszukać?

Alarmujące wyniki badań ITS. 80 proc. płynów do spryskiwaczy nie spełnia norm

Instytut Transportu Samochodowego (ITS) przeprowadził w ostatnim roku szczegółowe badania ponad 100 płynów do spryskiwaczy. Wyniki są alarmujące – aż 80% z nich nie spełnia deklaracji jakościowych podanych na opakowaniach. Najczęściej zawodzi temperatura krystalizacji. Płyny reklamowane jako odporne do -20°C w rzeczywistości krystalizowały się już przy -18°C lub -19°C.

Prof. Marcin Ślęzak, dyrektor ITS, podkreśla, że ta pozornie niewielka różnica może mieć decydujące znaczenie: "Badania ITS jasno pokazują, że jakość płynów do spryskiwaczy może mieć bezpośredni wpływ na komfort jazdy, ale także na bezpieczeństwo ruchu. Zamarznięty w przewodach preparat lub jego krystalizacja na szybie mogą prowadzić do nagłej utraty widoczności, a tym samym zdolności właściwej oceny sytuacji na drodze".

Dlaczego jakość płynu do spryskiwaczy jest tak ważna?

Zimą, kiedy dni są krótkie, a warunki atmosferyczne zmienne, dobra widoczność jest kluczowa dla bezpieczeństwa na drodze. Zabrudzone szyby, smugi i tłuste warstwy mogą rozpraszać światła nadjeżdżających aut, powodując efekt oślepienia i zaburzając ocenę odległości.

Prof. Ślęzak zwraca szyby, może to skutkować błędną oceną odległości czy przeoczeniem pieszego. Różnica jednego bądź dwóch stopni w temperaturze krystalizacji to nie niuans, lecz parametr decydujący o skuteczności układu spryskiwaczy".

Na co zwrócić uwagę przy wyborze płynu do spryskiwaczy?

ITS radzi, aby wybierać płyny, które spełniają następujące kryteria:

Odporność na niskie temperatury: Wybieraj płyny o temperaturze krystalizacji co najmniej -20°C, a w chłodniejszych regionach kraju nawet -25°C lub niższej.

Wybieraj płyny o temperaturze krystalizacji co najmniej -20°C, a w chłodniejszych regionach kraju nawet -25°C lub niższej. Brak metanolu: Unikaj produktów zawierających metanol, który jest substancją silnie toksyczną i może być niebezpieczny dla zdrowia.

Unikaj produktów zawierających metanol, który jest substancją silnie toksyczną i może być niebezpieczny dla zdrowia. Certyfikaty: Wybieraj płyny oznaczone "Certyfikatem Zgodności" lub "Znakiem bezpieczeństwa »B«".

Wybieraj płyny oznaczone "Certyfikatem Zgodności" lub "Znakiem bezpieczeństwa »B«". Jakość: Nie oszczędzaj na jakości, ponieważ najtańsze płyny mogą niszczyć pióra wycieraczek i karoserię aut.

- Współczesne zimy są łagodniejsze niż kiedyś, ale charakteryzują się dużą zmiennością temperatur. To sprawia, że nocne przymrozki potrafią zaskoczyć, nawet jeśli prognozy nie przewidują długotrwałych spadków temperatur. Jeden chłodny poranek wystarcza, by mniej odporny płyn zamarzł w przewodzie lub po rozpyleniu na szybie. W efekcie kierowca może stracić możliwość doprowadzenia środka czyszczącego do szyb lub otrzymać powierzchnię pokrytą cienką warstwą lodu, którą ciężko usunąć w warunkach ruchu i ograniczonego czasu - dodaje współautorka badań i kierownik Centrum Badań Materiałowych ITS Ewa Rostek.

Płyny do spryskiwaczy zawierające metanol mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia

Aby obniżyć temperaturę krystalizacji, producenci płynów do spryskiwaczy często sięgają po alkohol. Najczęściej stosowany jest etanol lub izopropyl, ale zdarza się, że wykorzystywany jest również metanol. Ten ostatni, choć skuteczny i tani, jest substancją silnie toksyczną.

ITS ostrzega, że wdychanie oparów metanolu w zamkniętej kabinie samochodu, zwłaszcza przy stężeniu powyżej 3% objętości, może być niebezpieczne dla zdrowia. Metanol może powodować podrażnienia oczu, skóry, a w większych dawkach nawet poważne problemy zdrowotne.

ITS zwraca również uwagę na problem błędnych oznakowań na opakowaniach płynów do spryskiwaczy. Zdarza się, że płyny zimowe są oznaczane jako -15°C, co sugeruje, że są to płyny przejściowe, jesienno-zimowe, a nie pełnoprawne roztwory zimowe.

Instytut zaznacza, że nawet certyfikowane płyny czasami nie przechodzą testów. Na szczęście dystrybutorzy często monitorują jakość swoich produktów i wycofują wadliwy towar z obrotu.

12-latek potrącony na pasach. Kierowca odjechał