Zabezpiecz wodomierz przed zimą, ocieplając go i izolując rury, by uniknąć kosztownych uszkodzeń.

Uszkodzenia wodomierza z winy użytkownika (np. przez mróz) oznaczają, że to on pokrywa koszty wymiany i naprawy.

Najczęstsze objawy uszkodzenia mrozowego to brak wskazań, pęknięcia obudowy, wycieki wody lub nieprawidłowe odczyty.

Regularna kontrola stanu wodomierza, zwłaszcza po mrozach, pozwoli uniknąć problemów i dodatkowych wydatków

Okres zimowy to czas, w którym właściciele i zarządcy nieruchomości muszą zwrócić szczególną uwagę na stan instalacji wodociągowej. Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (WPWiK) wystosowało komunikat przypominający o konieczności ochrony liczników przed niskimi temperaturami. Dotyczy to zwłaszcza urządzeń zlokalizowanych w miejscach narażonych na wychłodzenie, takich jak studnie wodomierzowe, nieogrzewane piwnice, altany czy obiekty w budowie - informuje portalsamorzadowy.pl

Kto płaci za uszkodzony wodomierz? Obowiązki właściciela nieruchomości

Wielu odbiorców wody nie zdaje sobie sprawy z podziału odpowiedzialności za instalację. Jak informuje portal samorządowy, kwestie te regulują przepisy prawa oraz wewnętrzne regulaminy dostawców. Zgodnie z nimi, to na właścicielu lub zarządcy budynku spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie przyłącza w należytym stanie. Według portalu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za prawidłowe zabezpieczenie wodomierza odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości, a w przypadku uszkodzenia z winy użytkownika to on ponosi koszty naprawy. Oznacza to, że jeśli licznik ulegnie zniszczeniu na skutek zaniedbania, na przykład braku odpowiedniej izolacji, przedsiębiorstwo wodociągowe obciąży odbiorcę kosztami wymiany urządzenia i usunięcia awarii - czytamy w portalsamorzadowy.pl

Jak rozpoznać uszkodzenie wodomierza na skutek mrozu?

Uszkodzenie licznika przez mróz nie zawsze jest widoczne na pierwszy rzut oka. Woda zamarzająca wewnątrz urządzenia zwiększa swoją objętość, co może prowadzić do rozszczelnienia, pęknięcia obudowy lub zniszczenia wewnętrznego mechanizmu. Jak podkreśla WPWiK, istnieje kilka sygnałów alarmowych, które powinny zwrócić naszą uwagę. Według portalu, najczęstsze oznaki uszkodzenia wodomierza to brak wskazań, widoczne pęknięcia obudowy, wycieki wody lub zablokowanie jej przepływu w instalacji przez lód. Innym objawem mogą być również wyraźnie nieprawidłowe odczyty, które sugerują uszkodzenie mechanizmu pomiarowego. W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą wody.

Jak zabezpieczyć wodomierz przed zimą? Proste i skuteczne metody

Aby uniknąć kosztownych konsekwencji, warto zawczasu podjąć proste działania prewencyjne. "- Zapobieganie uszkodzeniom wodomierzy zimą wymaga podjęcia kilku prostych działań" - podaje Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Eksperci zalecają przede wszystkim:

Ocieplenie pomieszczenia lub studzienki: Należy zadbać, aby miejsce montażu licznika było odpowiednio izolowane. Można do tego użyć styropianu, wełny mineralnej lub specjalnych mat termoizolacyjnych.

Uszczelnienie studzienki: W przypadku wodomierzy zewnętrznych trzeba sprawdzić szczelność pokrywy, uzupełnić ewentualne ubytki (np. pianką montażową) i usunąć z wnętrza studzienki zalegającą wodę.

Izolacja rur i wodomierza: Przewody wodociągowe oraz sam licznik warto dodatkowo osłonić, owijając je materiałami izolacyjnymi, takimi jak otuliny z pianki polietylenowej

Kluczowe jest ocieplenie pomieszczenia lub studzienki, a także dodatkowa osłona przewodów i samego urządzenia materiałami izolacyjnymi. Regularne kontrolowanie stanu technicznego wodomierza, zwłaszcza po silnych mrozach, pozwoli na szybką reakcję i zminimalizowanie potencjalnych strat finansowych.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz