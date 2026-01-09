Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) stoi przed ryzykiem utraty płynności finansowej w najbliższych miesiącach, co może zagrozić wypłatom dla pracowników i regulowaniu zobowiązań.

Brak porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie ograniczenia kosztów pracy jest kluczową barierą dla stabilizacji finansowej spółki.

Projekt porozumienia zakłada m.in. zawieszenie 14. pensji i nagrody barbórkowej, a jego przyjęcie jest warunkiem pożyczki 2,9 mld zł z Funduszu Reprywatyzacji.

Rząd prawdopodobnie nie dopuści do upadłości JSW ze względu na wysokie koszty polityczne i społeczne, ale spółkę czeka głęboka restrukturyzacja

Jak dramatyczna jest sytuacja finansowa JSW?

Jak donosi Interia, sytuacja finansowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej pogarsza się w alarmującym tempie. Portal przytacza oceny analityków, według których widmo utraty płynności jest realne i może zmaterializować się już w najbliższych miesiącach. Jakub Szkopek, analityk Erste Securities, w cytowanym wywiadzie dla wnp.pl ostrzega, że w najbliższych miesiącach spółce może zabraknąć środków nie tylko na wypłaty dla pracowników, lecz także na regulowanie zobowiązań wobec firm zewnętrznych. Co więcej, zagrożone są kluczowe prace przygotowawcze, które są niezbędne do utrzymania wydobycia w kolejnych latach.

Eksperci podkreślają, że nawet nagła poprawa koniunktury na rynku węgla nie rozwiąże strukturalnych problemów spółki. Dzisiejsze cięcia i ograniczenia inwestycyjne nieuchronnie przełożą się na spadek produkcji w przyszłości. Zgodnie z szacunkami Erste Securities, jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe działania naprawcze, JSW może stracić płynność finansową już w marcu 2026 roku, a do końca roku wygenerować negatywny przepływ gotówkowy na poziomie 3,6 mld zł. Dane finansowe są bezlitosne – w 2024 roku spółka zanotowała 7,3 mld zł straty netto, a po trzech kwartałach 2025 roku strata wyniosła już 2,9 mld zł.

Jakie są warunki planu ratunkowego dla JSW?

Kluczową przeszkodą na drodze do ustabilizowania finansów spółki jest brak porozumienia z partnerami społecznymi w kwestii czasowego ograniczenia kosztów pracy. Interia, powołując się na businessinsider.pl, przypomina, że negocjacje prowadzone pod koniec 2025 roku zakończyły się fiaskiem. Reprezentatywne związki zawodowe, w tym "Solidarność", konsekwentnie odrzucają propozycje zarządu dotyczące cięć wynagrodzeń i świadczeń.

Ujawniony 7 stycznia 2026 roku projekt porozumienia zakładał głębokie, choć czasowe, zmiany. Wśród propozycji znalazło się zawieszenie wypłaty tzw. 14. pensji w latach 2025-2027, ograniczenie lub zawieszenie nagrody barbórkowej, likwidacja deputatu węglowego oraz zamrożenie części dodatków do 2028 roku. W preambule projektu wprost mowa jest o "bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej" i "ryzyku utraty płynności finansowej". Od przyjęcia tych warunków rząd uzależnia udzielenie JSW pożyczki z Funduszu Reprywatyzacji w wysokości 2,9 mld zł. "Czas biegnie bardzo szybko i nie możemy pozwolić sobie na bezczynność" – podkreśla p.o. prezesa JSW Bogusław Oleksy.

Czy JSW grozi upadłość?

Zarząd JSW w liście otwartym do związków zawodowych apeluje o kompromis, wskazując, że "skala wyzwań jest bezprecedensowa". Bez współdziałania i zgody na program oszczędnościowy uruchomienie rządowego wsparcia będzie niemożliwe, co może grozić nieodwracalnymi skutkami dla firmy i całego regionu.

Jednocześnie, jak czytamy w materiałach, pojawiają się głosy uspokajające, że rząd nie pozwoli na czarny scenariusz. Marian Kostempski, były prezes Kopeksu, ocenia, że upadłość tak dużej i strategicznej spółki byłaby dla rządzących ogromnym kosztem politycznym i społecznym, zwłaszcza w perspektywie zbliżających się wyborów.

"Jestem więc umiarkowanym optymistą i wierzę, że rząd nie dopuści do upadłości JSW" – mówi Kostempski. Zdaniem byłego menedżera kluczowe będzie zarówno wsparcie państwa, jak i zdolność zarządu do przekonania związków zawodowych do kompromisu, bez którego głęboka restrukturyzacja JSW nie będzie możliwa. Najbliższe tygodnie pokażą, czy uda się wypracować porozumienie, które uratuje spółkę przed finansową zapaścią.

