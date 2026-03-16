Niemiecki sąd podważył plany przywrócenia niedzielnego handlu w 84 kurortach nad Bałtykiem, uznając przepisy za sprzeczne z prawem.

Rozporządzenie, mające obowiązywać od 15 marca do 31 października oraz między 17 grudnia a 8 stycznia, dopuszczało 6-godzinny handel w niedziele.

Sąd uznał, że przepisy w zbyt szerokim zakresie naruszają konstytucyjną ochronę niedzieli jako dnia wolnego.

Wyrok nie jest prawomocny, co oznacza, że sklepy mogą nadal handlować w niedziele, a sprawa czeka na ostateczne rozstrzygnięcie w Federalnym Sądzie Administracyjnym.

Handel w niedziele podważony przez sąd

Planowane zmiany miały ułatwić zakupy odwiedzającym popularne miejscowości turystyczne. Zgodnie z nowymi regulacjami sklepy mogłyby być otwarte również w niedziele i święta, co miało pomóc przedsiębiorcom w sezonie turystycznym.

Sytuacja zmieniła się jednak po decyzji Niemieckiego Sądu Administracyjnego w Greifswaldzie (OVG). Jak informował 12 marca niemiecki dziennik „Bild”, sędziowie uznali przepisy dopuszczające niedzielne otwieranie sklepów za niezgodne z prawem.

Nowe przepisy obejmowały 84 miejscowości

Regulacje wynikały z tzw. rozporządzenia uzdrowiskowego (Bäder-Verordnung) wprowadzonego na początku 2025 roku. Zgodnie z nim sklepy mogły prowadzić sprzedaż w dwóch głównych okresach:

* od 15 marca do 31 października,

* od 17 grudnia do 8 stycznia.

Placówki mogły być otwarte maksymalnie przez 6 godzin, między 11:00 a 19:00.

Przepisy obejmowały 84 miejscowości turystyczne w landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie, w tym m.in. wyspy Uznam (Usedom) i Rugia (Rügen) oraz miejscowości Boltenhagen, Kühlungsborn i Warnemünde.

Sąd uznał przepisy za nielegalne

Zdaniem niemieckich sędziów regulacje zbyt szeroko dopuszczały wyjątki od konstytucyjnej ochrony niedzieli jako dnia wolnego od pracy. Przewodniczący składu sędziowskiego wskazał, że problem dotyczył przede wszystkim czasu obowiązywania przepisów, liczby objętych nimi miejscowości oraz zakresu sprzedawanych towarów.

Sprawa trafiła do sądu po skardze związku zawodowego Verdi, który sprzeciwiał się pracy w handlu w niedziele. Związkowcy podkreślali, że nie ma dowodów, iż takie rozwiązanie rzeczywiście zwiększa sprzedaż. Jak zaznaczył przedstawiciel Verdi, Bert Stach, dotychczas nie przeprowadzono analiz potwierdzających wzrost obrotów dzięki niedzielnemu handlowi.

Czy sklepy nadal mogą działać w niedziele

Wyrok OVG w Greifswaldzie nie jest jeszcze prawomocny. Oznacza to, że sklepy w objętych regulacją miejscowościach mogą na razie nadal prowadzić sprzedaż w niedziele. Sprawa może trafić do Federalnego Sądu Administracyjnego, który ostatecznie zdecyduje o przyszłości przepisów. Decyzja może mieć znaczenie także dla landu Szlezwik-Holsztyn, gdzie podobne rozwiązania testowano w formie pilotażu.

PTNW - Miłosz Bembinow