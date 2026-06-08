Od 1 czerwca 2026 r. studenci i uczniowie mogą zarobić do 6694,10 zł brutto miesięcznie bez obniżenia renty rodzinnej.

Przekroczenie tej kwoty do 12431,80 zł brutto skutkuje zmniejszeniem świadczenia, a powyżej tej sumy – jego zawieszeniem.

Zarobki z umów zlecenie studentów poniżej 26. roku życia zazwyczaj nie są wliczane do limitu, co pozwala na swobodniejsze dorabianie.

Limity dotyczą głównie przychodów objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, z wyjątkiem umów zlecenie u tego samego pracodawcy co umowa o pracę.

Nowe limity dochodów dla renty rodzinnej od 1 czerwca 2026 roku

Od początku czerwca studenci i uczniowie pobierający rentę rodzinną mogą zarobić więcej bez ryzyka, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych obniży im świadczenie. To efekt podniesienia progów dochodowych, które są aktualizowane co trzy miesiące w oparciu o wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Dla wielu młodych ludzi, którzy łączą naukę z pracą, to konkretna i odczuwalna zmiana.

– Coraz więcej młodych ludzi podejmuje pierwsze wyzwania zawodowe jeszcze podczas nauki. Wśród nich są także osoby otrzymujące rentę rodzinną. W ich przypadku wysokość dodatkowych zarobków ma znaczenie, ponieważ po przekroczeniu określonych progów ZUS może obniżyć lub zawiesić wypłatę świadczenia – wyjaśnia Anna Grabowska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

Zgodnie z nowymi zasadami, renta rodzinna będzie wypłacana w pełnej wysokości, jeśli miesięczny przychód osoby uprawnionej nie przekroczy 6694,10 zł brutto. To kwota odpowiadająca 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia i jest to próg, którego przekroczenie uruchamia mechanizm zmniejszania świadczenia.

Ile można dorobić do renty rodzinnej, żeby ZUS jej nie zmniejszył?

Przekroczenie pierwszego progu nie oznacza automatycznej utraty pieniędzy z ZUS. Jeśli miesięczne zarobki brutto znajdą się w przedziale od 6694,10 zł do 12 431,80 zł, świadczenie zostanie pomniejszone. Wysokość potrącenia jest uzależniona od tego, o ile przekroczyliśmy limit, ale nie może być wyższa niż maksymalna kwota zmniejszenia. W przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby jest to obecnie 841,05 zł.

Dopiero gdy miesięczne zarobki przekroczą 12 431,80 zł brutto, czyli 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS renta rodzinna zostanie zawieszona. Warto też pamiętać o jednej ważnej zasadzie. – Jeśli do renty rodzinnej uprawnionych jest kilka osób, przekroczenie limitu przychodu wpływa tylko na część świadczenia należnego tej osobie, która osiąga dodatkowe zarobki – dodaje rzeczniczka ZUS, Anna Grabowska.

Renta rodzinna a umowa zlecenie studenta – co wlicza się do limitu?

Kluczowe jest to, jakie dochody Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze pod uwagę przy ustalaniu limitów. Generalnie chodzi o przychody z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Mówimy tu więc o umowie o pracę, umowie zlecenia czy umowie o dzieło podpisanej z własnym pracodawcą.

Jest jednak bardzo ważny wyjątek, który dotyczy właśnie studentów. W kontekście renty rodzinnej a pracy studenta, kluczowe jest to, że umowa zlecenie zawarta z osobą uczącą się, która nie ukończyła 26 lat, z zasady nie jest oskładkowana. To oznacza, że zarobki z takiej umowy najczęściej w ogóle nie są wliczane do limitu przychodów, od którego zależy wysokość renty. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy student wykonuje umowę zlecenie dla tego samego pracodawcy, u którego jest już zatrudniony na umowę o pracę. Wtedy przychód z umowy zlecenia również będzie brany pod uwagę przy rozliczaniu renty.

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