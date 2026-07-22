Obowiązkowe OC dla e-hulajnóg i zakaz jazdy poniżej 17. roku życia! Nowe przepisy

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
PAP
PAP
2026-07-22 13:19

Rządzący biorą się uregulowanie prawo dotyczącego elektrycznych hulajnóg i wprowadza drakońskie przepisy! Parlament grecki wprowadził m.in. zakaz korzystania z e-hulajnóg osobom poniżej 17 roku życia, obowiązek posiadania ubezpieczenia OC czy podwyższenie kar za jazdę bez kasku lub ze słuchawkami.

Osoba jadąca hulajnogą elektryczną przy drodze. Obok znak zakazu wjazdu hulajnóg. O zmianach w prawie na SE Superbiz.
Autor: Shutterstock
  • Grecja wprowadziła zakaz korzystania z hulajnóg elektrycznych dla osób poniżej 17. roku życia, co radykalnie zmienia zasady dla młodszych turystów.
  • Od teraz każdy użytkownik hulajnogi elektrycznej w Grecji musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC, a jazda jest zabroniona na drogach z ograniczeniem prędkości powyżej 50 km/h.
  • Za złamanie nowych zasad grożą drakońskie kary finansowe, w tym mandaty do 150 euro za brak kasku, używanie słuchawek lub telefonu, a nawet 250 euro za brak OC.
  • Radykalne zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ograniczenie chaosu komunikacyjnego, reagując na rosnącą liczbę wypadków z udziałem hulajnóg.

Co dokładnie zmieniają nowe przepisy dotyczące e-hulajnóg?

Jeśli planujesz wakacje w Grecji w 2026 roku i myślałeś o zwiedzaniu miast na hulajnodze, musisz poznać nowe zasady. Grecki parlament właśnie mocno zaostrzył prawo, a zmiany są rewolucyjne. Przede wszystkim, koniec z jazdą dla najmłodszych. Najważniejsza zmiana to wprowadzenie zakazu korzystania z hulajnóg elektrycznych w Grecji przez osoby poniżej 17. roku życia. To oznacza, że nastoletni turyści i miejscowi nie będą mogli legalnie poruszać się tymi pojazdami po drogach publicznych.

To nie wszystko. Nowe regulacje wprowadzają też kilka innych, kluczowych obowiązków i ograniczeń:

  • Obowiązkowe ubezpieczenie OC: Każdy użytkownik hulajnogi elektrycznej musi posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
  • Ograniczenia prędkości: Jazda hulajnogą jest teraz zakazana na drogach, gdzie dopuszczalna prędkość przekracza 50 km/h. W praktyce eliminuje to hulajnogi z wielu głównych arterii miejskich.

Jakie mandaty grożą za złamanie nowych zasad w Grecji?

Za złamanie nowych zasad grożą naprawdę wysokie kary finansowe, które mają skutecznie zniechęcić do łamania prawa. Taryfikator mandatów został drastycznie zaostrzony i uderzy po kieszeni zarówno użytkowników, jak i firmy wynajmujące sprzęt.

Przedsiębiorcom, którzy zdecydują się sprzedać lub wypożyczyć hulajnogę osobie poniżej 17 lat, grozi gigantyczna kara w wysokości 1000 euro. Sam nieletni przyłapany na jeździe zapłaci 150 euro mandatu. Nowe przepisy dotyczące hulajnóg wprowadzają też dotkliwe mandaty za brak kasku czy używanie słuchawek – kara wzrosła z 40 do 150 euro. Tyle samo zapłacimy za korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Z kolei brak obowiązkowego ubezpieczenia OC będzie kosztował kierującego hulajnogą 250 euro.

Dlaczego grecki parlament zdecydował się na tak radykalne zmiany?

Skąd taka nagła surowość? Odpowiedź jest prosta: chodzi o bezpieczeństwo. Jak zauważa grecki dziennik „Kathimerini”, zmiany to bezpośrednia reakcja na rosnącą w ostatnim czasie liczbę wypadków z udziałem hulajnóg, w których ofiarami często były dzieci.

Władze w Atenach uznały, że dotychczasowe, dość liberalne regulacje, były niewystarczające i nie chroniły skutecznie ani użytkowników tych pojazdów, ani pieszych. Wprowadzając wysokie mandaty za hulajnogi i rygorystyczne ograniczenia wiekowe, grecki rząd chce wysłać jasny sygnał: czas na większą odpowiedzialność na drogach. Celem jest ograniczenie chaosu komunikacyjnego w turystycznych miastach i zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Turyści planujący podróż do Grecji muszą więc wziąć te zmiany pod uwagę, by uniknąć bardzo kosztownych niespodzianek.

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ELEKTRYCZNE HULAJNOGI
GRECJA