Kalendarz ma dla pracowników miłą wiadomość. Jeden szczegół może jednak sprawić, że dodatkowe wolne przepadnie

Natalia Musiał
Natalia Musiał
2026-08-11 7:00

W 2026 roku 15 sierpnia wypada w sobotę. Choć wielu pracowników obawia się, że w ten sposób tracą jeden dzień odpoczynku, prawo pracy stoi po ich stronie. Dowiedz się, dlaczego szef ma obowiązek oddać ci wolne w innym terminie i jakie warunki musisz spełnić, aby nie stracić tego przywileju.

Kobieta pracująca na laptopie na podłodze. O zasadach odbioru dnia wolnego za święto przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Julia Mościńska/ Canva.com

W 2026 roku 15 sierpnia wypada w sobotę. Choć wielu pracowników obawia się, że w ten sposób tracą jeden dzień odpoczynku, rzeczywistość prawna wygląda inaczej. Polskie przepisy gwarantują osobom zatrudnionym na etatach dodatkowy czas na regenerację w innym terminie, o ile święto przypada w dzień wolny od pracy inny niż niedziela.

15 sierpnia wypada w sobotę. Czy należy ci się dodatkowe wolne?

Klucz do zrozumienia tej sytuacji leży w Kodeksie pracy, a konkretnie w art. 130 § 2. Przepis ten jasno wskazuje, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Ponieważ 15 sierpnia 2026 roku to sobota, pracodawca ma prawny obowiązek oddać ci ten dzień. Oznacza to, że w danym miesiącu przepracujesz o jeden dzień mniej, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia.

Warto jednak pamiętać, że to uprawnienie nie dotyczy każdego. Z dodatkowego dnia wolnego skorzystają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, dla których sobota jest dniem wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Jeśli pracujesz na umowie zleceniu, o dzieło lub rozliczasz się w modelu B2B, te przepisy cię nie obejmują. W takich przypadkach organizacja czasu pracy zależy wyłącznie od twoich indywidualnych ustaleń z kontrahentem lub zleceniodawcą.

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Zasady odbioru dnia wolnego. Kiedy możesz zostać w domu?

Pracodawca musi wyznaczyć dodatkowy dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wypada święto. W większości firm okres rozliczeniowy pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, co oznacza, że wolne za 15 sierpnia powinieneś odebrać do końca sierpnia 2026 roku. Nie można odłożyć tego dnia na wrzesień czy grudzień. Decyzja o konkretnej dacie należy do szefa. Może on narzucić jeden termin dla całego zakładu pracy, na przykład wyznaczając wolny piątek 14 sierpnia, lub pozwolić pracownikom na indywidualne wnioskowanie o wybrany dzień.

Choroba w dniu wolnym. Dlaczego L4 może zepsuć ci plany?

Istnieje pewna pułapka, o której wielu pracowników dowiaduje się dopiero w ostatniej chwili. Chodzi o sytuację, w której zachorujesz i trafisz na zwolnienie lekarskie (L4). Jeśli pracodawca wyznaczył już konkretny dzień na odbiór wolnego za sobotnie święto, a ty w tym czasie będziesz przebywać na zwolnieniu, ten dzień bezpowrotnie przepada. Państwowa Inspekcja Pracy potwierdza, że w takim przypadku firma nie ma obowiązku wyznaczania ci kolejnego terminu. Działa to tak samo, jak w przypadku choroby przypadającej w zwykłą sobotę czy niedzielę – zwolnienie lekarskie po prostu pokrywa się z czasem wolnym.

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