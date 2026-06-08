Nauczyciele dostaną tylko 130 zł podwyżki? ZNP grzmi: To niesprawiedliwe!

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-06-08 16:34

Zamiast dużych podwyżek mogą być zaledwie symboliczne dodatki do pensji. Nauczyciele obawiają się, że od przyszłego roku ich wynagrodzenia wzrosną jedynie o 2,5 proc., co oznacza od około 130 do 160 zł brutto więcej miesięcznie. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie kryje oburzenia i zapowiada walkę o wyższe płace.

Sławomir Broniarz, prezes ZNP, w garniturze i krawacie. Zdjęcie przedstawia polityka zabierającego głos w sprawie niskich podwyżek dla nauczycieli. Więcej na ten temat przeczytasz na Super Biznes.

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Autor: Pior Piwowarski Sławomir Broniarz, prezes ZNP, w garniturze i krawacie. Zdjęcie przedstawia polityka zabierającego głos w sprawie niskich podwyżek dla nauczycieli. Więcej na ten temat przeczytasz na Super Biznes.

Nauczyciele dostaną jałmużnę ZNP grzmi: To niesprawiedliwe!

W środowisku nauczycielskim zawrzało. Wszystko przez informacje, według których wynagrodzenia nauczycieli w 2027 roku mogą wzrosnąć jedynie o 2,5 proc. Choć ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, już teraz związkowcy mówią o ogromnym rozczarowaniu.

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego taka podwyżka nie odpowiada ani skali obowiązków nauczycieli, ani rosnącym wymaganiom stawianym przed szkołami.

Tylko 130–160 zł brutto więcej

Jak wylicza ZNP, wzrost wynagrodzeń o 2,5 proc. oznaczałby podwyżki wynoszące od około 130 do 160 zł brutto miesięcznie, w zależności od stopnia awansu zawodowego.

Dla wielu nauczycieli taka kwota jest daleka od oczekiwań, szczególnie że w ostatnich latach koszty życia wyraźnie wzrosły.

To propozycja głęboko niesprawiedliwa i szkodliwa dla systemu edukacji – ocenił prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Związkowcy chcą rozmowy z minister edukacji

Jeżeli doniesienia o 2,5-procentowej podwyżce się potwierdzą, Związek Nauczycielstwa Polskiego zamierza wystąpić o pilne spotkanie z minister edukacji Barbarą Nowacką.

Związkowcy przypominają, że wcześniej politycy składali deklaracje dotyczące poprawy sytuacji materialnej nauczycieli. Teraz obawiają się, że zapowiedzi nie znajdą odzwierciedlenia w rzeczywistych decyzjach płacowych.

Coraz więcej nauczycieli odchodzi z zawodu

Według danych przywoływanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, wysokość wynagrodzeń jest jednym z głównych powodów rezygnacji z pracy w szkole.

Związkowcy podkreślają, że problem może się pogłębiać. Zwłaszcza że od nowego roku szkolnego nauczycieli czekają kolejne obowiązki związane z wprowadzaniem nowych podstaw programowych.

Projekt utknął w Sejmie

Od miesięcy nie posuwa się naprzód obywatelski projekt przygotowany przez ZNP. Zakłada on powiązanie wynagrodzeń nauczycieli ze średnią płacą w gospodarce.

Projekt przeszedł pierwsze etapy prac parlamentarnych, jednak później trafił do podkomisji i od tego czasu nie doczekał się dalszych decyzji.

Związkowcy nie ukrywają frustracji. Ich zdaniem kolejne apele, pisma, pikiety i akcje społeczne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Płace rosną wolniej niż w gospodarce

Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego zwracają uwagę na różnicę między tempem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli a przeciętnych płac w gospodarce.

Według związkowców średnie wynagrodzenie w Polsce wzrosło od 2024 roku o około 1400 zł. W tym samym czasie wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego zwiększyło się o niespełna 500 zł.

To właśnie takie porównania mają być źródłem rosnącego niezadowolenia w szkołach.

Decyzja jeszcze nie zapadła

Ostateczne propozycje dotyczące wzrostu wynagrodzeń mają zostać przedstawione podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. To wtedy rząd pokaże swoje plany dotyczące płac w państwowej sferze budżetowej.

Na razie nauczyciele czekają na konkretne deklaracje. Jeśli podwyżki rzeczywiście ograniczą się do około 130–160 zł brutto miesięcznie, spór między rządem a środowiskiem nauczycielskim może dopiero się rozpocząć.

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