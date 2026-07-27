Mimo spadku cen kakao, czekolada w 2026 roku wciąż jest droga, ponieważ producenci, tacy jak Lindt czy Nestlé, odrabiają straty po wcześniejszych rekordowych zakupach surowca.

Firmy musiały podnieść ceny średnio o 11,8%, co doprowadziło do spadku wolumenu sprzedaży, bo konsumenci kupowali mniej czekolady.

Astronomiczne ceny kakao wynikały z fatalnych zbiorów w Afryce Zachodniej (60-70% światowej produkcji) i zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw.

Producenci, zamiast obniżać ceny, skupiają się na produktach premium (np. "dubajska czekolada") i zwiększają aktywność w internecie, by utrzymać klientów.

Paradoks na rynku: kakao tanieje, czekolada wciąż droga

Każdy, kto w ostatnim czasie był w sklepie, mógł się zdziwić. Mimo, że media informują o spadkach cen kakao na światowych giełdach, przy półkach z czekoladą próżno szukać obniżek. Wręcz przeciwnie, ceny wciąż utrzymują się na wysokim poziomie, a konsumenci płacą za ulubione słodycze więcej niż kiedykolwiek. Ten rynkowy paradoks ma jednak swoje wytłumaczenie, choć dla wielu może być ono trudne do przełknięcia.

Najwięksi producenci czekolady, tacy jak szwajcarskie firmy Barry Callebaut i Lindt czy globalny gigant Nestlé, znaleźli się pod ogromną presją. Z jednej strony muszą radzić sobie ze skutkami wcześniejszych, rekordowych cen surowca, a z drugiej – ze słabnącym zainteresowaniem klientów, których portfele uszczupliła inflacja. Cena czekolady w 2026 roku nie spada, chociaż kontrakty terminowe na kakao na światowych rynkach mocno potaniały, bo firmy wciąż odrabiają straty.

Dlaczego producenci czekolady nie obniżają cen?

Główny powód jest prosty: firmy wciąż płacą za drogie kakao, które kupiły z wyprzedzeniem, gdy ceny biły rekordy. Do tego dochodzą inne czynniki. Dyrektor generalny Lindt, Adalbert Lechner, mówi wprost, że sytuacja zmusiła całą branżę do bezprecedensowych podwyżek.

Rekordowe ceny kakao wymusiły bezprecedensowe podwyżki cen w całej branży, podczas gdy niepewność geopolityczna, inflacja i słabe nastroje konsumentów negatywnie wpłynęły na popyt – powiedział dyrektor generalny Lindt, Adalbert Lechner.

W przypadku firmy Lindt podwyżki sięgnęły średnio 11,8 proc., co bezpośrednio przełożyło się na spadek wolumenu sprzedaży o 7,5 proc. Mówiąc prościej: ludzie kupowali mniej czekolady, bo była za droga. Podobne problemy zgłasza Nestlé. Koncern poinformował, że wzrost cen kakao i kawy uderzył w zysk operacyjny, który w pierwszej połowie roku spadł o 2,8 proc. Firma spodziewa się, że presja na marże zacznie maleć dopiero, gdy do produkcji trafi tańszy surowiec kupiony po ostatnich spadkach.

Warto też przypomnieć, skąd wzięły się wcześniejsze, astronomiczne ceny kakao. Winne były przede wszystkim fatalne zbiory w Afryce Zachodniej, spotęgowane przez zjawiska pogodowe i zmiany klimatu. Problem był szczególnie widoczny w Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz Ghanie, które odpowiadają za około 60–70% światowej produkcji ziaren kakao. Dodatkowo, jak przypomina CNBC, zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw, spowodowane m.in. cłami wprowadzonymi przez byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, również dołożyły swoje do rynkowej niestabilności.

Co dalej z cenami czekolady? Nowe pomysły gigantów

Skoro klienci nie chcą płacić więcej, a obniżki cen na razie nie wchodzą w grę, producenci szukają innych sposobów, by wyjść na prostą. Zamiast konkurować ceną, stawiają na nowe produkty i trendy. Jednym z pomysłów jest wejście w segment premium. Przykładem może być rosnąca popularność tzw. dubajskiej czekolady – luksusowego produktu, który stał się hitem w mediach społecznościowych.

Zakupy w PRL-u. Ile czekolady można było kupić na jedną kartkę? Rozwiąż nasz QUIZ Pytanie 1 z 10 Ile czekolady można było kupić na jedną kartkę w latach 80. XX wieku? 100-200 g 200-300 g 150 g Następne pytanie