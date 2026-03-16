Dopłata roczna z PPK 2025 – kiedy i ile?

Do 15 kwietnia 2026 r. uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych dostaną 240 zł dopłaty rocznej za rok 2025. Pieniądze trafią bezpośrednio na rachunki PPK. Nie trzeba składać żadnego wniosku.

Kto dostanie 240 zł? Warunki dopłaty rocznej PPK

Żeby otrzymać dopłatę roczną z PPK, trzeba było w 2025 r. zgromadzić na rachunku odpowiednią kwotę wpłat.

Minimalna wymagana suma wpłat (własnych i pracodawcy) wynosi 979,86 zł. To równowartość 3,5 proc. sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia z 2025 r., które wynosiło 4666 zł.

Osoby, które skorzystały z obniżenia wpłaty podstawowej, mają niższy próg. W ich przypadku wystarczy zgromadzić 244,97 zł (25 proc. pełnego progu).

Ważna informacja: nie ma znaczenia, czy uczestnik oszczędzał przez cały rok, czy tylko przez jego część. Liczy się łączna suma wpłat.

Kto nie dostanie dopłaty rocznej z PPK?

Nie wszyscy uczestnicy PPK dostaną 240 zł. Dopłata roczna nie przysługuje w dwóch przypadkach:

Zbyt wysokie dochody przy obniżonej wpłacie Jeśli uczestnik obniżył wpłatę podstawową poniżej 2 proc. wynagrodzenia, ale w którymkolwiek miesiącu zarobił więcej niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia – traci prawo do dopłaty. Wypłata po 60. roku życia Uczestnicy, którzy ukończyli 60 lat i już wypłacają środki ze swojego rachunku PPK, nie dostaną dopłaty rocznej.

Kilka rachunków PPK – na który trafi dopłata?

Jeden uczestnik może mieć kilka rachunków PPK – np. u różnych pracodawców. Dopłata roczna przysługuje jednak tylko raz.

Pieniądze trafią na rachunek założony najpóźniej. Jeśli kilka umów zawarto tego samego dnia, dopłata zasili rachunek z najwyższą wartością zgromadzonych środków.

To ważna kwestia dla wielu uczestników. Sam wzrost wartości środków w PPK nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Dopóki pieniądze pozostają w programie, nie trzeba rozliczać się z fiskusem.

Obowiązek podatkowy może pojawić się dopiero przy wypłacie. Najbardziej korzystne podatkowo jest wypłacenie oszczędności po ukończeniu 60. roku życia – wtedy można odebrać całość środków bez podatku, jeśli spełnione są warunki określone w przepisach.

PPK rośnie w siłę – ponad 48 miliardów złotych aktywów

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych systematycznie się rozwija. Na koniec lutego 2026 r. łączna wartość aktywów netto przekroczyła 48 mld zł (dokładnie 48,42 mld zł). W samym lutym do programu dołączyło 54 tysiące nowych uczestników. Partycypacja w PPK osiągnęła poziom 59,14 proc.

Co zmieni się w PPK w 2026 i 2027 roku?

W 2026 r. Ministerstwo Finansów przeprowadzi ustawowy przegląd programu. Takie przeglądy odbywają się nie rzadziej niż co cztery lata. Mogą przynieść istotne zmiany w zasadach działania PPK. Na 2027 r. planowany jest również autozapis do programu.

