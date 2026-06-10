Tajna operacja w cieśninie Ormuz

To jedno z najważniejszych oświadczeń Donalda Trumpa od tygodni. Amerykański prezydent ujawnił, że Stany Zjednoczone przeprowadziły tajną operację wojskową mającą zabezpieczyć transport ropy przez cieśninę Ormuz – strategiczny szlak morski, przez który przepływa znacząca część światowych dostaw surowca.

Według Donalda Trumpa akcja zakończyła się pełnym sukcesem.

Ponad 100 milionów baryłek ropy

W specjalnym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent USA poinformował, że dzięki wsparciu amerykańskich sił zbrojnych przez cieśninę bezpiecznie przepłynęło ponad 200 statków handlowych.

Efekt tych działań jest taki, że na światowy rynek miało trafić ponad 100 milionów baryłek ropy.

Donald Trump podkreślił, że operacja była prowadzona w tajemnicy i dopiero teraz zdecydował się ujawnić jej szczegóły.

„To USA kontrolują Ormuz”

Amerykański przywódca nie ograniczył się do przedstawienia wyników misji. W swoim stylu wykorzystał okazję do ostrej krytyki Iranu.

Trump stwierdził, że sukces operacji pokazuje, kto naprawdę kontroluje cieśninę Ormuz. – Stany Zjednoczone kontrolują cieśninę Ormuz, a nie Iran – przekonywał.

Prezydent dodał również, że irańska armia została pokonana, a gospodarka tego kraju znajduje się w dramatycznej sytuacji.

Ropa mogła kosztować nawet 250 dolarów?

Zdaniem amerykańskiego prezydenta skutki operacji odczuli kierowcy i konsumenci na całym świecie.

Prezydent przekonywał, że dzięki zabezpieczeniu transportu ropy, ceny surowca utrzymały się na poziomie około 85–90 dolarów za baryłkę. Według niego bez działań USA mogłyby wzrosnąć nawet do 250 dolarów.

Tak gwałtowny wzrost oznaczałby ogromne problemy dla światowej gospodarki i jeszcze wyższe ceny paliw.

Tajemnica wyszła na jaw

Trump przyznał, że od dawna chciał opowiedzieć o całej operacji, ale obawiał się, że mogłoby to zagrozić jej powodzeniu.

Jak stwierdził, zdecydował się ujawnić szczegóły dopiero wtedy, gdy Iran miał już dowiedzieć się o działaniach prowadzonych przez Amerykanów.

Media pisały o akcji już wcześniej

Informacje o możliwej pomocy amerykańskiej marynarki wojennej dla statków handlowych pojawiały się już wcześniej w amerykańskich mediach.

„Wall Street Journal” informował pod koniec maja, że siły USA po cichu wspierają jednostki przepływające przez cieśninę Ormuz.

Według gazety działania miały być częścią inicjatywy nazwanej Project Freedom, czyli Projektem Wolność.

Pentagon zaprzeczał

Co ciekawe, wcześniejsze doniesienia mediów spotkały się z oficjalnym dementi.

Centralne Dowództwo USA zapewniało, że projekt nie został wznowiony i że amerykańskie siły nie eskortują statków handlowych przez Ormuz.

Słowa Trumpa mogą więc wywołać nowe pytania o kulisy działań prowadzonych przez amerykańską administrację w regionie.

Dlaczego Ormuz jest tak ważny?

Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych szlaków morskich na świecie. Przed wybuchem wojny każdego dnia przepływało przez nią około 130 statków.

To właśnie tędy transportowana jest ogromna część ropy naftowej trafiającej z krajów Zatoki Perskiej na światowe rynki.

Każde zagrożenie dla żeglugi w tym miejscu natychmiast odbija się na cenach paliw, giełdach i gospodarce wielu państw. Dlatego wydarzenia w Ormuz od miesięcy są bacznie obserwowane przez cały świat.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]