Lotnisko Chopina wprowadza nowe skanery bezpieczeństwa, dzięki którym od przełomu czerwca i lipca nie trzeba będzie wyjmować laptopów ani tabletów z bagażu podręcznego.

Docelowo (po instalacji wszystkich 15 urządzeń do grudnia) nowe skanery pozwolą na przewożenie płynów w opakowaniach do 2 litrów w bagażu podręcznym.

Limit 100 ml na płyny w bagażu podręcznym wciąż obowiązuje, a o dacie jego zniesienia Lotnisko Chopina poinformuje w osobnym komunikacie.

Instalacja tych zaawansowanych urządzeń wymaga kompleksowej przebudowy strefy kontroli, co usprawni i przyspieszy obsługę pasażerów.

Kiedy nowe skanery pojawią się na Lotnisku Chopina?

Pierwsze dwa z piętnastu nowych skanerów CT zostaną uruchomione na warszawskim lotnisku już na przełomie czerwca i lipca tego roku. To początek dużej modernizacji, która ma zakończyć się w grudniu, kiedy to działać będzie już komplet 15 nowoczesnych urządzeń. Piotr Rudzki, rzecznik prasowy Lotniska Chopina w Warszawie, wyjaśnił, że instalacja wymaga poważnych prac budowlanych, w tym przesuwania ścian terminala, by zmieścić znacznie większy i cięższy sprzęt. Nowoczesne urządzenia mają usprawnić proces kontroli bezpieczeństwa na Lotnisku Chopina, która dla wielu pasażerów bywa najbardziej stresującym etapem podróży.

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Co nowe skanery oznaczają dla pasażerów?

Największą i odczuwalną od razu zmianą będzie koniec z obowiązkiem wyjmowania z bagażu podręcznego laptopów, tabletów i innej dużej elektroniki. Nowe skanery tomografii komputerowej tworzą precyzyjny obraz 3D zawartości torby, co pozwala na dokładniejszą analizę bez opróżniania bagażu. To także krok w stronę zniesienia obecnych ograniczeń dotyczących przewozu płynów. W przyszłości dotychczasowy limit płynów w bagażu podręcznym, wynoszący 100 ml, zostanie podniesiony do 2 litrów, jednak lotnisko podkreśla, że o dokładnej dacie tej zmiany poinformuje w osobnym komunikacie. Jak zaznaczył cytowany przez TVN24.pl rzecznik, ma to "trwale zredukować stres pasażerów" i skrócić czas kontroli. Podobne rozwiązania działają już m.in. na lotniskach w Krakowie i Poznaniu.

Źródło: tvn24.pl

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