Biedronka przywraca akcję "Gang Biedroniaków", umożliwiając odbiór maskotek klientom, którzy zdobyli vouchery jesienią 2025 roku.

Odbiór maskotki jest możliwy wyłącznie w marcu 2026 r. w tym samym sklepie, w którym wydano voucher, bez możliwości rezerwacji konkretnego pluszaka.

Kolekcja "Gangu Biedroniaków" obejmuje aż 19 maskotek, z których największą popularnością cieszyły się Koszyk Karol, Portfel Paweł i Lodówka Lucynka.

Ceny Biedroniaków na Allegro wahają się od około 30 zł do nawet 100 zł.

Gang Biedroniaków wraca do sklepów Biedronka

Akcja z maskotkami Gang Biedroniaków okazała się jedną z najbardziej popularnych kampanii lojalnościowych sieci Biedronka. Kolekcja była już ósmą serią maskotek, ale skala zainteresowania klientów przerosła oczekiwania organizatorów. Pluszaki wyczerpały się jeszcze przed zakończeniem promocji jesienią 2025 roku. W efekcie wielu klientów nie zdążyło odebrać maskotek.

Sieć poinformowała wtedy w oficjalnym komunikacie:

„Drodzy Klienci, dziękujemy za udział w akcji Gang Biedroniaków. Państwa zaangażowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Klienci, którzy zebrali pełen album 80 naklejek (fizycznych lub elektronicznych), a nie udało się im odebrać maskotki, mogą wymienić go w sklepach, w okresie od 17 do 29.11.2025 r. na voucher uprawniający do odbioru maskotki w marcu 2026”.

Jak odebrać maskotki Biedroniaki w marcu 2026

Odbiór maskotek jest możliwy tylko dla klientów, którzy wcześniej wymienili album z naklejkami na voucher. Obowiązuje kilka zasad:

* trzeba posiadać voucher wydany między 17 a 29 listopada 2025 roku,

* maskotkę można odebrać wyłącznie w tym samym sklepie Biedronka, w którym wydano voucher,

* nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji konkretnego bohatera z kolekcji.

W praktyce oznacza to, że dostępność poszczególnych maskotek zależy od dostawy do konkretnego sklepu. Klienci mogą wybierać tylko spośród pluszaków, które będą dostępne na miejscu.

Gang Biedroniaków – 19 maskotek w kolekcji

Jesienna akcja promocyjna z 2025 roku wprowadziła aż 19 maskotek, które tworzą kolekcję Gangu Biedroniaków. Największym zainteresowaniem klientów cieszył się Koszyk Karol, który szybko stał się hitem kolekcji. Kolejne miejsca zajęły Portfel Paweł oraz Lodówka Lucynka. Wśród często wybieranych bohaterów znalazły się także Ogórek Oskarek i Pizza Paola.

Ile kosztują Biedroniaki na Allegro

Choć maskotki były dostępne w promocji lojalnościowej, część z nich trafiła także na platformy sprzedażowe. W marcu 2026 roku ceny na Allegro różnią się w zależności od popularności bohatera.

Np. Masło Maciej można znaleźć za około 39 zł, natomiast Ciężarówka Czesia czy Tost Tadek kosztują około 45 zł. Nieco tańsze są Pizza Paola i Portfel Paweł, których ceny wynoszą około 30 zł. Najdroższą maskotką pozostaje jednak Koszyk Karol, za którego sprzedający oczekują nawet 98 zł.

PTNW - Miłosz Bembinow