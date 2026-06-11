Justyna Kur została wybrana na nową prezes Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH), zastępując Jana Dębskiego.

Jednocześnie wybrano nowy zarząd PRCH na kadencję do 2028 roku, w tym trzech wiceprezesów.

Nowa prezes, Justyna Kur, posiada 25-letnie doświadczenie w branży i jest członkiem zarządu PRCH od 2019 roku.

PRCH to wpływowa organizacja zrzeszająca około 200 firm, w tym największych właścicieli i zarządców centrów handlowych w Polsce.

Justyna Kur nową prezes PRCH. Kim jest nowa szefowa branży?

Po dziewięciu latach, czyli trzech pełnych kadencjach, ze stanowiskiem prezesa Polskiej Rady Centrów Handlowych pożegnał się Jan Dębski. Jego następczynią została Justyna Kur, menedżerka z ogromnym, 25-letnim doświadczeniem w branży nieruchomości komercyjnych. Wybór Justyny Kur na nową prezes PRCH to sygnał, że organizacja stawia na osobę doskonale znającą rynek od podszewki. Nowa prezes nie jest postacią nową w strukturach rady – od 2019 roku aktywnie działała jako członek zarządu. Jej nominacja jest więc postrzegana jako naturalny krok i gwarancja płynnego przejścia, łączącego dotychczasowe dokonania z nową wizją rozwoju.

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Nowy zarząd i wyzwania dla branży. Czym zajmie się PRCH?

Nowa prezes będzie kierować pracami 11-osobowego zarządu, w którym znaleźli się czołowi menedżerowie z polskiego rynku nieruchomości komercyjnych. Decyzją walnego zebrania członków, obok Justyny Kur, w jego skład weszli: Agata Brzezińska, Tomasz Górski, Małgorzata Komarczuk, Bogda Korolczuk, Anna Malcharek, Urszula Matej-Bil, Piotr Staniszewski, Jacek Wesołowski i Aleksandra Zentile-Miller. Co istotne, w zarządzie pozostał także ustępujący prezes Jan Dębski, co zapewni ciągłość i płynne przekazanie obowiązków. Na wiceprezesów zarządu wybrano Annę Malcharek, Urszulę Matej-Bil oraz Piotra Staniszewskiego. Z kolei nad finansami i działalnością organizacji czuwać będzie komisja rewizyjna w niezmienionym składzie: Jakub Jonkisz, Anna Łoś, Magdalena Łukaszewska i Krzysztof Sakierski. Polska Rada Centrów Handlowych to potężna organizacja, która od ponad dwóch dekad zrzesza blisko 200 firm, w tym największych właścicieli i zarządców galerii w kraju.

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