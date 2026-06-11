Gdańskie lotnisko planuje obsłużyć rekordowe 8 mln pasażerów w tym roku, dysponując infrastrukturą gotową na przyjęcie nawet 9 mln.

Nowoczesne skanery kontroli bezpieczeństwa, w fazie testów, mają przyspieszyć odprawy i w przyszłości umożliwić przewóz większej ilości płynów w bagażu podręcznym.

Mimo ogólnej gotowości, pasażerowie powinni być przygotowani na potencjalnie dłuższe oczekiwanie na bagaż rejestrowany w szczycie sezonu.

W najbliższych dniach lotnisko czeka poważny sprawdzian operacyjny związany z obsługą delegacji rządowych na konferencję Ukraine Recovery Conference (URC 2026).

Rekordowe lato i nowe skanery na lotnisku w Gdańsku

Port Lotniczy Gdańsk ma ambitny plan na ten rok – obsłużyć historyczną liczbę około 8 milionów pasażerów. Jak zapewnia rzeczniczka prasowa lotniska Agnieszka Michajłow, infrastruktura jest na to przygotowana. Terminal ma przepustowość pozwalającą przyjąć nawet 9 milionów podróżnych rocznie, więc jego rozbudowa nie jest na razie konieczna. Kluczem do sprawnej obsługi w szczycie sezonu wakacyjnego mają być jednak nowe technologie.

Kluczowym usprawnieniem mają być dwa nowe, nowoczesne skanery na lotnisku, które są już testowane i mają przyspieszyć kontrolę bezpieczeństwa. Dzięki nim pasażerowie nie będą musieli wyciągać z bagażu podręcznego płynów i elektroniki. To jednak dopiero początek. Władze portu zapowiadają, że w ciągu kilku miesięcy zamówią kolejne takie urządzenia, aby w przyszłym roku cały system kontroli był już zmodernizowany.

Mamy terminal przygotowany na obsługę co najmniej 9 milionów pasażerów. Nie musimy więc go przebudowywać. Jesteśmy gotowi – deklaruje Agnieszka Michajłow, rzeczniczka prasowa Portu Lotniczego Gdańsk.

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Na co muszą przygotować się pasażerowie? Możliwe opóźnienia

Mimo technologicznych usprawnień, pasażerowie powinni uzbroić się w cierpliwość w jednej kwestii. Chodzi o odbiór bagażu rejestrowanego. Rzeczniczka lotniska przyznaje, że choć firmy handlingowe, odpowiedzialne za obsługę naziemną, deklarują gotowość, to przy tak dużym ruchu mogą pojawić się opóźnienia. Choć Port Lotniczy w Gdańsku jest przygotowany na obsłużenie rekordowej liczby pasażerów, firmy handlingowe mogą mieć trudności z terminowym dostarczaniem bagaży.

Podróżni nie muszą się za to martwić o ewentualne kaprysy pogody. Gdańskie lotnisko od 2021 roku dysponuje nowoczesnym systemem nawigacyjnym ILS najwyższej kategorii. Pozwala on na lądowanie samolotów nawet w bardzo gęstej mgle. Letnie burze, choć mogą powodować chwilowe wstrzymanie operacji, rzadko prowadzą do przekierowywania lotów na inne lotniska.

Wielkie wyzwanie i plany na przyszłość gdańskiego portu

Najbliższe dni będą dla lotniska poważnym testem operacyjnym. Port przygotowuje się do obsługi delegacji rządowych, które przylecą do Gdańska na konferencję Ukraine Recovery Conference (URC 2026). To ogromne wyzwanie logistyczne, a linie lotnicze zostały już poinformowane o możliwych utrudnieniach w ruchu.

Władze portu myślą też o dalszym rozwoju. Kluczową inwestycją na najbliższe lata będzie budowa nowej płyty postojowej dla samolotów. Projekt jest już w fazie przygotowań. Rozwój jest konieczny, bo gdańskie lotnisko rośnie w siłę. Tylko w maju tego roku obsłużyło blisko 758 tys. pasażerów, co oznacza wzrost o 17 proc. w porównaniu z majem ubiegłego roku. W całym 2025 roku z jego usług skorzystało prawie 7,4 mln osób, a port zanotował 62,5 mln zł zysku netto.