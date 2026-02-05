Koniec męczących podróży! LOT odpala bezpośrednie loty Gdańsk–Kraków

Bezpośrednie loty Gdańsk–Kraków wracają do oferty Polskich Linii Lotniczych LOT w sezonie letnim 2026 roku. Połączenia realizowane cztery razy w tygodniu mają skrócić czas podróży między północą a południem kraju i wzmocnić krajową siatkę przewoźnika.

  • PLL LOT uruchamia bezpośrednie loty Gdańsk-Kraków od 29 maja do 28 września 2026 r., 4 razy w tygodniu (poniedziałki, czwartki, piątki, niedziele).
  •  Podróż nowoczesnymi Boeingami 737 MAX 8 potrwa ok. 1h 15min, oferując szybką alternatywę dla transportu drogowego i kolejowego.
  • Nowe połączenie usprawni mobilność między Pomorzem a Małopolską, korzystne zarówno dla turystów, jak i podróżujących służbowo.
  •  Jest to kolejny krok w rozwoju krajowej siatki PLL LOT, wzmacniający dostępność komunikacyjną kluczowych regionów Polski.

Bezpośrednie loty Gdańsk–Kraków w sezonie letnim 2026

Polskie Linie Lotnicze LOT rozpoczęły sprzedaż biletów na bezpośrednie połączenia lotnicze na trasie Gdańsk–Kraków, które pojawią się w letniej siatce przewoźnika. Rejsy będą realizowane od 29 maja do 28 września 2026 roku, zapewniając pasażerom szybkie połączenie dwóch kluczowych regionów Polski w okresie największej mobilności.

Loty zaplanowano cztery razy w tygodniu – w poniedziałki, czwartki, piątki oraz niedziele. Samoloty startujące z Gdańska wyruszą o godzinie 12:45, natomiast rejsy powrotne z Krakowa zaplanowano na 15:00. Podróż potrwa około 1 godziny i 15 minut, a obsługę trasy zapewnią nowoczesne Boeingi 737 MAX 8.

Komfortowa alternatywa dla podróży drogą i koleją

Nowe połączenie znacząco usprawni przemieszczanie się między Pomorzem a Małopolską, oferując wygodną alternatywę dla transportu drogowego i kolejowego, szczególnie w okresach wzmożonego ruchu. Bezpośredni lot pozwala uniknąć przesiadek i skraca całkowity czas podróży, co ma znaczenie zarówno dla pasażerów biznesowych, jak i turystów.

Dla mieszkańców północnej Polski bezpośrednie loty oznaczają łatwy dostęp do Krakowa – jednego z najważniejszych ośrodków turystycznych i gospodarczych w kraju. Z kolei pasażerowie z południa zyskają szybkie połączenie z Trójmiastem i wybrzeżem Bałtyku, szczególnie atrakcyjne w sezonie wakacyjnym.

Rozwój krajowej siatki PLL LOT

Sezonowe połączenie Gdańsk–Kraków to kolejny krok w rozbudowie krajowej oferty PLL LOT, która uzupełnia istniejące rejsy realizowane z przesiadką w Warszawie, dostępne nawet do sześciu razy dziennie. Bilety na nowe loty są dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży przewoźnika, w tym na lot.com, w LOT Contact Center oraz w biurach LOT Travel. 

