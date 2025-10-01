JSW zanotowała prawie 2,1 mld zł straty netto w pierwszym półroczu 2025 roku, głównie przez odpis aktualizacyjny po pożarze w kopalni Szczygłowice oraz niskie ceny węgla koksowego.

Spółka mierzy się z trudnymi warunkami rynkowymi, w tym spadkiem cen węgla koksowego o 29% i koksu o 24% rok do roku, co obniżyło przychody ze sprzedaży o prawie 24%.

Biegły rewident odmówił wyrażenia wniosku z przeglądu sprawozdania finansowego JSW, wskazując na znaczną niepewność co do kontynuacji działalności bez wsparcia stron trzecich (np. zwrotu składki solidarnościowej, odroczenia ZUS).

JSW wdraża Plan Strategicznej Transformacji, optymalizuje wydatki (prawie 1,9 mld zł oszczędności), a ZUS zgodził się na odroczenie płatności 80% składek od sierpnia, aby poprawić płynność finansową spółki

Co wpłynęło na słabe wyniki finansowe JSW?

Z opublikowanego raportu okresowego wynika, że choć strata jest niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wtedy wyniosła 6,062 mld zł), kondycja finansowa spółki wciąż budzi niepokój. Bardzo istotny wpływ na ujemny wynik za pierwsze półrocze 2025 roku miało ujęcie odpisu aktualizacyjnego wartości niefinansowych aktywów trwałych w kwocie 648 mln zł. Było to bezpośrednio związane ze skutkami styczniowego pożaru w kopalni Szczygłowice.

Jednak jednorazowe zdarzenie to nie jedyny problem. Na fatalne wyniki finansowe JSW wpłynęły przede wszystkim utrzymujące się niskie ceny węgla koksowego oraz niekorzystne kursy walut, które łącznie przełożyły się na spadek przychodów ze sprzedaży o prawie 24 proc. rok do roku. Średnie ceny węgla koksowego spadły o 29 proc., a koksu o 24 proc. Sytuację pogarsza ogólna kondycja globalnego hutnictwa, rosnący eksport taniej stali z Chin do Europy oraz presja ze strony indonezyjskiego koksu.

Jaki jest plan ratunkowy dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej?

W odpowiedzi na kryzys zarząd spółki od końca 2024 roku realizuje Plan Strategicznej Transformacji. Jego celem jest ustabilizowanie sytuacji firmy, głównie poprzez optymalizację wydatków i zwiększenie efektywności wydobycia. Jak informuje spółka, do końca lipca udało się zoptymalizować wydatki w obszarze zakupów operacyjnych i inwestycyjnych na kwotę niemal 1,9 mld zł. Mimo to, prezes JSW Ryszard Janta przyznaje, że to za mało.

„Niskie ceny węgla w połączeniu z utrzymującymi się niekorzystnymi kursami walut mocno odbiły się na sytuacji finansowej spółki i uniemożliwiły osiągnięcie pozytywnego wyniku. Podejmujemy jednak wszelkie możliwe działania strategiczne i operacyjne, aby utrzymać i poprawić płynność finansową” – zapewnił prezes Janta. Władze JSW deklarują, że koncentrują się przede wszystkim na inwestycjach, które realnie wpływają na bezpieczeństwo pracowników i pozwalają zwiększyć wydobycie.

Poważne wątpliwości co do przyszłości JSW

Największy niepokój inwestorów budzi jednak stanowisko biegłego rewidenta, który odmówił wyrażenia wniosku z przeglądu sprawozdania finansowego. Powodem jest fakt, że utrzymanie płynności finansowej przez JSW w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest uzależnione od szeregu działań, na które spółka nie ma pełnego wpływu. Chodzi m.in. o decyzje stron trzecich dotyczące zwrotu składki solidarnościowej (1,6 mld zł), zawarcie porozumień płacowych ze stroną społeczną oraz odroczenie płatności składek ZUS.

Zarząd JSW sporządził sprawozdanie przy założeniu kontynuacji działalności, ale jednocześnie przyznał, że występuje znacząca niepewność, która może budzić poważne wątpliwości co do zdolności spółki do dalszego funkcjonowania. Spółka aktywnie poszukuje dodatkowych środków, m.in. poprzez porozumienie z ZUS o odroczeniu płatności części składek oraz rozmowy z instytucjami finansowymi w celu uelastycznienia struktury zadłużenia. Jednocześnie kurczą się rezerwy – po ostatnim umorzeniu certyfikatów w funduszu stabilizacyjnym pozostało zaledwie 0,26 mld zł.

