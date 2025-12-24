W święta pojedziesz nowym odcinkiem autostrady! Dobre wieści dla kierowców

Otwarcie nowego 10-kilometrowego odcinka autostrady A2 Siedlce-Biała Podlaska.

A2 Siedlce-Biała Podlaska: Kierowcy mogą już korzystać z nowego odcinka!

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała o udostępnieniu kierowcom nowego fragmentu autostrady A2, łączącej Siedlce z Białą Podlaską. Rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA, Małgorzata Tarnowska, przekazała we wtorek, że do ruchu oddano 10-kilometrowy odcinek między węzłami Siedlce Południe a Siedlce Wschód, zlokalizowany na terenie województwa mazowieckiego.

- Dyrekcja otrzymała pozwolenie na użytkowanie odcinka, co pozwoliło oddać go do ruchu – powiedziała Małgorzata Tarnowska.

Co z pozostałą częścią trasy? Postępy prac i terminy

Na kolejnym, 11-kilometrowym odcinku od węzła Siedlce Wschód w kierunku Malinowca, trwają jeszcze procedury związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. GDDKiA podzieliła budowę autostrady między Siedlcami a Białą Podlaską na cztery odcinki. Jak wyglądają postępy prac na pozostałych etapach?

Zaawansowanie prac na dwóch środkowych odcinkach, Malinowiec-Łukowisko i Łukowisko-Swory, GDDKiA szacuje na 85 proc. Na tych fragmentach trwają jeszcze prace wykończeniowe, takie jak układanie ostatniej warstwy nawierzchni bitumicznej, montaż ekranów akustycznych i ogrodzenia.

- Na pozostałych dwóch odcinkach, od Malinowca do węzła Łukowisko i dalej do Swor, trwają intensywne prace. Współdziałamy z wykonawcą, by jak najszybciej udostępnić pozostałą część A2 kierowcom – zapewniła Tarnowska.

Rzeczniczka GDDKiA podkreśliła, że postęp prac jest uzależniony od warunków atmosferycznych, a wykonawca musi przestrzegać reżimu technologicznego. Pierwotnie planowano oddanie wszystkich odcinków do ruchu do końca 2025 roku, jednak wykonawca dwóch środkowych etapów zawnioskował o wydłużenie czasu na ukończenie prac lub dodatkowe środki finansowe. W związku z tym terminy umowne mogą ulec zmianie.

Kolejny, 14-kilometrowy odcinek od Swor do węzła Biała Podlaska, posiada już pozwolenie na użytkowanie, ale jego dopuszczenie do ruchu GDDKiA uzależnia od zakończenia prac na wcześniejszych odcinkach.

Parametry techniczne i udogodnienia na A2 Siedlce-Biała Podlaska

Autostrada A2 Siedlce-Biała Podlaska będzie posiadała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwą pod dobudowę trzeciego pasa. Na trasie powstaną liczne obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, oświetlenie, odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja przewiduje również udogodnienia dla pieszych i rowerzystów, takie jak nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Autostrada ma w przyszłości umożliwić dojazd do terminala samochodowego w Koroszczynie, położonego przy granicy z Białorusią.

Całkowity koszt budowy czterech odcinków A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej, o łącznej długości 65,4 km, wynosi blisko 3 mld zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości ponad 1,3 mld zł.

