Najważniejsza polska autostrada będzie za darmo! Ujawnili termin

Niecodzienne smsy Biedronki do klientów. W ich treści są cenne informacje

Autostrada A4 na odcinku Katowice – Kraków – od kiedy bezpłatna?

Ministerstwo Infrastruktury nie planuje przedłużenia umowy z obecnym zarządcą autostrady A4 na odcinku Katowice – Kraków. W 2027 r. wygaśnie umowa koncesyjna na budowę i eksploatację autostrady A4 na tym odcinku, zawarta pomiędzy Skarbem Państwa a spółką Stalexport Autostrada Małopolska SA. "Nie ma planów kontynuacji zarządzania i eksploatacji autostrady A4 przez podmiot prywatny" – przekazała rzeczniczka resortu Anna Szumańska.

W poniedziałek do tej informacji odniósł się minister infrastruktury. "Po tym, co się dzieję na odcinku A4 między Krakowem a Katowicami, trudno mówić o jakimkolwiek przedłużeniu umowy. Zresztą od koncesjonariusza nie miałem żadnego sygnału o chęci kontynuowania tej umowy. Ale nawet jeżeli tego typu propozycja zostałaby do nas wystosowana, nie bylibyśmy zainteresowani kontynuowaniem tego typu umowy" – powiedział PAP Klimczak.

Oznacza to, że po zakończeniu umowy koncesyjnej zarząd nad A4 zostanie przekazany Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, jako właściwemu organowi reprezentującemu administrację rządową.

Autostrada A4 - planowane rozszerzenie

W opinii szefa resortu infrastruktury, to dobra wiadomość dla kierowców. "Mamy plany dotyczące rozszerzenia pasów ruchów na A4. Wiemy, jakim wąskim gardłem jest autostrada między Katowicami i Krakowem. Dziś dyskutujemy nad konkretnymi przebiegami blisko Krakowa. Każdy, kto jeździ tą autostradą może być pewien, że jeżeli państwo przejmie zarządzanie tą autostradą, to na pewno nie będziemy tak drogo płacić (za przejazd – PAP) i uregulujemy kwestie dotyczące remontów" – przekonywał.

Jakie są obecnie opłaty za przejazd na A4

Obecnie za przejazd 60-kilometrowym odcinkiem A4 między Katowicami i Krakowem samochodem osobowym trzeba zapłacić 32 zł. Z chwilą przejęcia przez GDDKiA odcinek autostrady A4 Katowice – Kraków zostanie objęty całościową polityką poboru opłat na sieci dróg zarządzanych przez państwo. Zagwarantuje to jednakowe zasady dla kierowców korzystających z zarządzanych przez państwo autostrad, a kierujący samochodami osobowymi i motocyklami nie będą musieli płacić za przejazd A4 Katowice – Kraków.

Pieniądze to nie wszystko Maciej Wilk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.