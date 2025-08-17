• Od 2026 r. nowe przepisy budowlane wprowadzą m.in. zmiany dotyczące ogrodzeń, wind i placów zabaw.

• Ogrodzenia będą miały nowe zasady bezpieczeństwa, np. brak ostrych elementów poniżej 2,2 m wysokości.

• Budynki publiczne i zamieszkania zbiorowego będą musiały instalować odnawialne źródła energii i windy od drugiej kondygnacji.

• Nowe place zabaw dla dzieci będą obowiązkowe przy budowie powyżej 20 mieszkań, z wymogiem nasłonecznienia i zacienienia.

Nadchodzi rewolucja w Prawie budowlanym. Co się zmieni?

Jak informuje portalsamorzadowy.pl, ukazał się projekt nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla budynków. To konsekwencja nowelizacji Prawa budowlanego, a nowe regulacje mają wejść w życie od 2026 roku. Wprowadzają one szereg istotnych zmian, które dotkną zarówno deweloperów, jak i osoby budujące domy. Projekt zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące usytuowania budynków, instalacji, a także, co jest nowością, kwestii dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Jakie będą nowe zasady dotyczące ogrodzeń i placów zabaw?

Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian będą nowe, zaostrzone wymogi dotyczące ogrodzeń. Jak czytamy w projekcie cytowanym przez portalsamorzadowy.pl, „ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt”. W praktyce oznacza to zakaz umieszczania na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 2,2 metra, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego czy tłuczonego szkła. To istotna zmiana, ponieważ dotychczasowe przepisy pozwalały na montaż takich zabezpieczeń już na wysokości 1,8 metra. Dodatkowo furtki nie będą mogły otwierać się na zewnątrz działki.

Zmiany dotkną także przestrzeni wspólnych. Zgodnie z nowym prawem budowlanym 2026, przy budowie budynku z ponad 20 mieszkaniami, obowiązkowe będzie stworzenie placu zabaw dla dzieci, dostępnego również dla osób ze szczególnymi potrzebami. Co więcej, jak podaje portalsamorzadowy.pl, 20 proc. jego powierzchni musi stanowić „powierzchnia biologicznie czynna”, a nasłonecznienie ma wynosić co najmniej 2 godziny w dniach równonocy.

OZE i windy obowiązkowe? Nowe wytyczne dla deweloperów

Kolejnym nowym rozwiązaniem, które wprowadzają warunki techniczne dla budynków, jest obowiązek instalacji odnawialnych źródeł energii. Wymóg ten będzie dotyczył nowych budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz budynków gospodarczych powyżej 250 mkw., o ile będzie to uzasadnione technicznie i ekonomicznie.

Nowością jest także wprowadzenie obowiązku instalowania dźwigów osobowych już od drugiej kondygnacji w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. W związku z tym „garaże podziemne będące kondygnacją tychże budynków będą musiały być wyposażone w dźwigi osobowe” – wynika z dokumentu, na który powołuje się portalsamorzadowy.pl.

Czy trzeba będzie dostosować istniejący dom do nowych przepisów?

Kluczową informacją dla właścicieli istniejących nieruchomości jest fakt, że nowe przepisy budowlane nie nakładają obowiązku dostosowywania starych budynków do świeżych wymogów. Jak podkreśla portalsamorzadowy.pl, regulacje nie działają wstecz. Oznacza to, że jeśli w danym budynku nie jest planowana rozbudowa, przebudowa ani zmiana sposobu użytkowania, jego właściciel nie musi nic zmieniać. Obiekt musi być zgodny z przepisami obowiązującymi w momencie jego budowy. Dopiero w przypadku większych prac modernizacyjnych konieczne będzie zastosowanie nowych przepisów do części budynku, która podlega zmianom.