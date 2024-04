64 zł za krótki odcinek autostrady. Kierowca pokazał paragon z A2

Drożyzna na autostradzie A2!

W marcu na autostradzie A2 podniesiono stawkę za płatny odcinek autostrady z Nowego Tomyśla do Konina. Na każdym z trzech kilometrów stawka wzrosła z 30 do 32 zł, takie same pozostały jedynie na trasie Świecko - Nowy Tomyśl.

Skutki podwyżek kierowcy odczuwają już teraz. Na X (dawniej Twitterze) dziennikarz techlove.pl Norbert Cała wrzucił zdjęcie dwóch paragonów z autostrady A2. Każdy paragon opiewał na kwotę 32 zł, tym samym przejazd przez 90 km drogi kosztował 64 zł! To w przeliczeniu 71 groszy na kilometr na dwóch odcinkach drogi.

- Jak inaczej to nazwać niż złodziejstwem w biały dzień? - pisze Norbert Cała na Twitterze.

Autostrada A2 darmowa od 2037 roku?

Autostrada A2 zarządzana przez Autostradę Wielkopolską S.A. jest obecnie najdroższą autostradą w Polsce. Przez pewien czas ten niechlubny tytuł dzierżyła autostrada A4, która kosztowała 52 groszy za kilometr, ale została zdetronizowana przez autostradę wielkopolską.

Spółka zarządzającą autostradą twierdzi, że podwyżka wynika z inflacji, oraz potrzeb inwestycji w Miejsca Obsługi Podróżnych. Nie jest to pierwsza podwyżka w ostatnim czasie, bo autostrada A2 podnosiła stawki w 2023 roku także we wrześniu.

- Zmiana podyktowana jest rosnącymi kosztami utrzymania autostrady, niezmiennie wysokimi stopami procentowymi oraz utrzymującym się wzrostem inflacji - pisała spółka w komunikacie o podwyżce.

Autostrada Wielkopolska należała wcześniej do rodziny Kulczyków. Syn Jana Kulczyka Sebastian sprzedał ją w 2023 roku, nowym właścicielem został francuski fundusz inwestycyjny Meridiam. Spółka Autostrada Wielkopolska ma koncesję do 2037 roku, do tego czasu ma prawo do podnoszenia stawek. Ministerstwo infrastruktury w 2024 roku zapowiadało, że nie planuje przedłużenia koncesji i tym samym po jej wygaśnięciu właścicielami dróg zostanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dla przypomnienia, od 1 lipca 2023 roku wszystkie autostrady w Polsce zarządzane przez GDDKiA są darmowe dla pojazdów osobowych i motocykli.