Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
Marta Kowalska
2025-08-09 16:42

Szef InPostu Rafał Brzoska swoim wpisie na platformie X (dawniej Twitter) wyraził swoje zaniepokojenie w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w wydawaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Jego zdaniem, afera może oznaczać definitywny koniec programu.

Brzoska o aferze KPO

Autor: Paweł Jaskółka/Super Express Rafał Brzoska
  • Rafał Brzoska, szef InPostu, komentuje nieprawidłowości w wydawaniu środków z KPO.
  • Brzoska wyraża obawę, że program KPO może dobiegać końca z powodu ujawnionych nadużyć.
  • Przedsiębiorca ubolewa nad zmarnowanymi szansami na rozwój gospodarczy i innowacyjne projekty.

Przyszłość KPO pod znakiem zapytania. Gorzki komentarz Brzoski

Rafał Brzoska nie kryje swojego rozczarowania w związku z najnowszymi doniesieniami dotyczącymi Krajowego Planu Odbudowy (KPO). We wpisie zadał pytanie retoryczne, z jakiego powodu doszło do wykorzystania środków taki sposób.

- KPO = Koniec Programu Odbudowy. Z głupoty? Z pośpiechu? Z ludzkiej pazerności? Z braku procesu i zasobów ludzkich do sprawnej oceny merytorycznej wniosków i odsiania plew od dobrego ziarna. Żal, że tak ważny dla Polski i polskiej gospodarki i inwestycji program kończy w taki sposób - bo chyba nikt nie ma już wątpliwości, że to koniec – zastanawia się przedsiębiorca, wskazując na potencjalne źródła problemów.

Zapytany przez użytkownika X, czy naprawdę wierzy, że ta afera może zakończyć dofinansowanie z KPO dla firm stwierdził, że teraz żaden urzędnik "ze strachu" nie zaakceptuje "nawet najlepszego rozwojowego projektu".

 A te "rozwojowe na serio" są najtrudniejsze do oceny -więc nastąpi paraliż i Polska straci te środki bezpowrotnie. Łatwo ocenić zakup ekspresu do kawy, a dużo trudniej komercyjne qadrocoptery do przewozu ludzi, a mamy 3 takie prototypu latające i rewolucyjne na skalę światową - napisał Brzoska.

Brzoska: szkoda kapitalnych projektów

Brzoska nie ukrywa, że najbardziej żal mu "kapitalnych" projektów, które mogłyby powstać dzięki środkom z KPO. Wyraża obawę, że te wartościowe inicjatywy zostaną przyćmione przez skandale związane z nieodpowiedzialnym wydawaniem funduszy. "a zostały przyćmione zakupami ekspresów, jachtów, czy swingers clubów (jeśli doniesienia prasowe są prawdziwe)" – dodaje.

W odpowiedzi na medialne doniesienia o nieprawidłowościach, Prokuratura Regionalna w Warszawie podjęła czynności sprawdzające. "Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała, że z urzędu podjęła czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z KPO." Działania prokuratury mają na celu wyjaśnienie, czy doszło do naruszenia prawa i czy konieczne jest wszczęcie śledztwa w tej sprawie.

