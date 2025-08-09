Burza wokół KPO, dotację otrzymał klub dla Swingersów

Właściciel klubu wyjaśnia na co wydał pieniądze z dotacji

Właściciel klubu broni dotacji i deklaruje, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem

Pieniądze z KPO na klub dla swingersów?

W ostatnich dniach wrze z powodu opublikowania listy dotacji przyznanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) dla branży gastronomicznej i hotelarskiej. Dla przypomnienia, środki z KPO miały pomóc wzmocnić polskie przedsiębiorstwa w razie kolejnych kryzysów.

Jednym z beneficjentów programu okazał się klub swingersów z Lublińca (który otrzymał ponad 443 tys. zł wsparcia), co spowodowało niemałe oburzenie opinii publicznej. Temat komentował ironicznie były premier Leszek Miller, który napisał na X: "Oj, szkoda że jestem w podeszłym wieku. Można by poszaleć na koszt Unii Europejskiej.".

Właściciel klubu dla swingersów tłumaczy dlaczego wziął dotację

Rafał Kulejewski, właściciel klubu swingersów w Lublińcu przyznał w rozmowie z "Faktem", że nie widzi nic złego w otrzymanej dotacji - podkreślił, że działa legalnie i transparentnie. Jak wyjaśni prowadził już "knajpki", wcześniej w tej lokalizacji była dyskoteka i dopiero po pandemii COVID powstał w tym miejscu klub dla swingersów.

Jak wyjaśnia, dotacja, o którą się ubiegał, była formą pomocy pocovidowej na rozwój działalności gospodarczej. Celem było stworzenie "drugiej nogi" biznesu, aby zabezpieczyć się na wypadek kolejnego kryzysu. Przedsiębiorca ujawnia, że za środki z dotacji zakupił maszynę do działalności metalurgicznej.

- Kosztowała 600 tys. zł. Dotacja, jaką dostałem, wyniosła 400 tys. zł, więc musiałem mieć 200 tys. wkładu własnego. To nie były pieniądze, które leżały na ulicy. Wziąłem kredyt w banku, ryzykując, czy ten interes wypali – podkreśla Kulejewski.

Właściciel klubu dla swingersów nie boi się kontroli

Rafał Kulejewski przyznaje, że jest przyzwyczajony do emocji, jakie budzi jego działalność. Zapewnia jednak, że działa zgodnie z prawem i jest otwarty na wszelkie kontrole. Zamieszanie związane z dotacjami określa jako "polityczną rozgrywkę".

- Działam legalnie, miałem w klubie wszystkie możliwe kontrole – mówi w rozmowie z "Faktem".

Premier Donald Tusk zapowiedział audyt każdej złotówki z KPO. Właściciel klubu dla swingersów mówi, że nie ma z tym problemu, bo dotacja jest zamknięta i rozliczona, oraz, że może pokazać wszystkie faktury.

