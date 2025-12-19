Polska już teraz spłaca odsetki od unijnej pożyczki dla Ukrainy z 2023 roku, wpłacając ponad 100 mln zł rocznie, co budzi kontrowersje.

Unia Europejska planuje nową pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro, która ma być spłacona z rosyjskich reparacji lub zamrożonych aktywów.

Nowa pożyczka ma być finansowana z rynków kapitałowych i gwarantowana przez "mechanizm elastyczności" budżetu UE, z wyłączeniem Węgier, Słowacji i Czech.

Nie jest jeszcze jasne, czy odsetki od nowej pożyczki również będą spłacane przez kraje UE, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wcześniejszego wsparcia

Jak ma być spłacona nowa pożyczka dla Ukrainy?

Po ostatnim unijnym szczycie wiemy, że pieniądze służące finansowaniu Ukrainy w latach 2026 i 2027 będą pochodzić z nowej, ogromnej pożyczki w wysokości 90 mld euro. Plan Brukseli na jej spłatę jest prosty, choć jego realizacja może napotkać trudności. Jak zapewnił premier Donald Tusk, nowa pożyczka dla Ukrainy zostanie spłacona przez Kijów z rosyjskich reparacji wojennych. Gdyby jednak po zakończeniu wojny Rosja odmówiła ich wypłaty, Unia Europejska ma plan B – wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów, na co do tej pory Bruksela nie chciała się zdecydować.

Ile Polska już zapłaciła za odsetki od poprzedniej pożyczki dla Ukrainy?

Choć nowa pomoc finansowa jest dopiero w planach, Polska już teraz ponosi realne koszty związane ze wsparciem Kijowa. W maju 2023 roku, za rządów Mateusza Morawieckiego, Rada Ministrów zgodziła się na umowę z Komisją Europejską, na mocy której Polska zobowiązała się do pomocy w spłacie odsetek od pożyczki dla Ukrainy w wysokości 18 mld euro. Ustalono, że spłata kapitału pożyczki zostanie odroczona o 10 lat (do 2033 r.), jednak odsetki muszą być regulowane na bieżąco.

Zgodnie z unijnymi ustaleniami, Kijów może co roku wnioskować o dotację na ich pokrycie, a kraje członkowskie są zobowiązane do wniesienia wkładu. Polska dokonała w 2024 roku spłaty swojej części zobowiązania w wysokości 102 010 468 PLN (ponad 102 mln zł), co potwierdziła wiceminister finansów Hanna Majszczyk w odpowiedzi na interpelację poselską. Zobowiązania te będą regulowane do 2027 roku. Łącznie w tym roku spłacimy kolejne ponad 100 mln zł, a nasze zobowiązanie do 2027 roku może wynieść maksymalnie 115,2 mln euro.

Unijny mechanizm elastyczności, czyli skąd pieniądze na gwarancje?

Pojawia się pytanie, w jaki sposób Unia Europejska zamierza pozyskać tak ogromną kwotę 90 mld euro na nową pożyczkę. Pieniądze zostaną pozyskane na rynkach kapitałowych, a gwarancją dla pożyczkodawców ma być tzw. margines elastyczności budżetu UE. Jest to specjalna rezerwa finansowa stworzona na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Co ciekawe, w ustaleniach szczytu zapisano, że uruchomienie gwarancji nie będzie rodzić skutków finansowych dla Węgier, Słowacji i Czech. Premier Tusk wyjaśnił jednak, że jest to pewien "wybieg", ponieważ kraje te i tak składają się na unijny budżet, z którego rezerw gwarantowana będzie pożyczka dla Ukrainy. Na razie nie wiadomo, czy mechanizm spłaty odsetek przez Polskę i inne kraje UE będzie dotyczył również nowej pożyczki. Jak informuje Interia, która zapytała o to resort finansów, na razie nie otrzymano odpowiedzi.

