PZU w 2025 roku zanotowało wzrost zysku netto o 25,4%, osiągając 6,7 mld zł.

Przychody z ubezpieczeń wzrosły o 5% do 30,9 mld zł, a wysoka rentowność kapitału własnego (aROE 20,7%) potwierdza efektywność zarządzania.

Grupa utrzymuje silną pozycję finansową z wysokim współczynnikiem wypłacalności na poziomie 234% dla całej grupy.

Sukces to wynik konsekwentnej strategii, w tym rozwoju usług zdrowotnych i wykorzystania synergii między ubezpieczeniami, inwestycjami i bankowością.

Zysk Grupy PZU w 2025 roku wyraźnie w górę

Grupa PZU zakończyła 2025 rok z istotną poprawą wyników finansowych. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej zwiększył się o 25,4 proc. w porównaniu z 2024 rokiem i wyniósł 6,7 mld zł.

Równocześnie wzrosły przychody z podstawowej działalności. Przychody brutto z ubezpieczeń osiągnęły poziom 30,9 mld zł, co oznacza wzrost o 5 proc. rok do roku. Dane przedstawiono w czwartkowym komunikacie Grupy PZU.

Przychody z ubezpieczeń i rentowność kapitału

Na poprawę wyników wpływ miała nie tylko sprzedaż polis, lecz także efektywne zarządzanie kapitałem. Skorygowana rentowność kapitału własnego (aROE) wyniosła 20,7 proc., co wskazuje na wysoką efektywność wykorzystania środków powierzonych przez akcjonariuszy.

Istotnym wskaźnikiem pozostaje także współczynnik wypłacalności. Po trzech kwartałach 2025 roku osiągnął on 234 proc. dla grupy oraz 245 proc. dla PZU. Oznacza to utrzymanie silnej pozycji kapitałowej i bezpieczeństwa finansowego.

Strategia biznesowa i rozwój usług zdrowotnych

Spółka podkreśliła, że osiągnięty w 2025 roku rezultat to efekt konsekwentnej realizacji przyjętej strategii. W komunikacie zaznaczono, że „wypracowany w 2025 roku wynik to efekt skutecznej realizacji strategii biznesowej, wzmocnienia działalności ubezpieczeniowej, rozwoju usług zdrowotnych, uwolnienia efektów synergii w obszarze inwestycji i bankowości, a także trwających procesów porządkujących i optymalizacyjnych.”

Wzrost znaczenia segmentu zdrowotnego oraz wykorzystanie synergii między działalnością ubezpieczeniową, inwestycyjną i bankową pozwoliły na poprawę efektywności operacyjnej. Jednocześnie prowadzone działania optymalizacyjne przełożyły się na stabilność finansową całej grupy.

