ZUS podnosi limity dorabiania! Tyle mogą zarobić emeryci i renciści od 1 marca 2026 roku

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
2026-02-26 7:25

ZUS od 1 marca 2026 r. podnosi limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Dolna granica wyniesie 6 438,50 zł brutto, a górna 11 957,20 zł brutto miesięcznie. Przekroczenie progów może oznaczać zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Uśmiechnięta emerytka w biało-granatowym swetrze, wyciągająca banknoty 50 i 100 złotych z portfela, na tle budynku ZUS. Symbolizuje limity dorabiania i zmiany dla wcześniejszych emerytów oraz rencistów. Dowiedz się więcej na portalu Super Biznes.
  • Od marca 2026 r. wzrosną limity dorabiania dla osób na wcześniejszej emeryturze lub rencie.
  • Dolny próg przychodu wzrośnie do 6 438,50 zł brutto miesięcznie, a górny, po którego przekroczeniu świadczenie zostanie zawieszone, do 11 957,20 zł brutto.
  • Przekroczenie dolnego limitu oznacza zmniejszenie świadczenia, natomiast przekroczenie górnego skutkuje jego zawieszeniem.
  • Osoby dorabiające muszą informować ZUS o swoich przychodach (formularz EROP) i co roku do końca lutego dostarczać zaświadczenie o zarobkach, aby uniknąć zwrotu nienależnych świadczeń.

Nowe limity dorabiania od marca 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że od marca wzrosną dopuszczalne kwoty dodatkowego przychodu dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę. Zmiany obejmą tych, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Dolny próg przychodu, który nie wpłynie na wysokość świadczenia, wyniesie 6 438,50 zł brutto miesięcznie (to 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Po jego przekroczeniu, ale przy zarobkach niższych niż górny limit, świadczenie zostanie pomniejszone.

Górna granica została ustalona na poziomie 11 957,20 zł brutto, czyli 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jej przekroczenie spowoduje zawieszenie wypłaty emerytury lub renty. W porównaniu z obecnie obowiązującymi progami limity wzrosną o 298,30 zł oraz 553,90 zł.

Zmniejszenie i zawieszenie świadczenia – zasady

Jeśli przychód przekroczy dolny próg, świadczenie zostanie obniżone o kwotę nadwyżki, jednak nie więcej niż: 989,41 zł w przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 742,10 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 841,05 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Obowiązki wobec ZUS 

Osoby dorabiające muszą poinformować ZUS o podjęciu pracy i przewidywanych dochodach. Można to zrobić, składając formularz EROP, który jest dostępny w placówkach ZUS, na stronie www.zus.pl i w portalu eZUS. Co roku najpóźniej do końca lutego należy dostarczyć zaświadczenie płatnika składek lub oświadczenie o wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. Na tej podstawie ZUS ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości.  Brak zgłoszenia może oznaczać konieczność zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nawet za trzy lata wstecz. Jeśli przychód został zgłoszony, ewentualne rozliczenie obejmie jedynie ostatni rok.

PTNW - Miłosz Bembinow

ZUS
EMERYTURA
DORABIANIE DO EMERYTURY