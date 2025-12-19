W 2025 roku Wigilia (24 grudnia) będzie dniem wolnym od pracy, co oznacza brak regularnych doręczeń i zamknięcie sortowni w większości firm kurierskich.

Główni przewoźnicy, tacy jak InPost, DPD, DHL, GLS, UPS i FedEx, nie będą realizować dostaw 24 grudnia, choć Paczkomaty InPost pozostaną dostępne

Aby przesyłki świąteczne dotarły na czas, zaleca się nadanie ich najpóźniej do 19 grudnia, gdyż nadania z 23 grudnia obarczone są wysokim ryzykiem opóźnień.

Po Wigilii, ze względu na dni ustawowo wolne 25 i 26 grudnia, kurierzy wznowią regularne doręczenia dopiero 27 grudnia.

Wigilia wolna od pracy a logistyka w grudniu

Grudzień to okres największego natężenia przesyłek w roku. W 2025 roku sytuacja jest jednak wyjątkowa, ponieważ Wigilia została objęta statusem dnia wolnego od pracy. Ta zmiana bezpośrednio wpływa na harmonogramy firm kurierskich, które dotąd funkcjonowały 24 grudnia w trybie skróconym. Teraz standardowe procesy logistyczne zostają wstrzymane lub znacząco ograniczone.

Czy kurierzy pracują w wigilię 2025

24 grudnia 2025 roku nie jest zwykłym dniem roboczym. Dla większości pracowników oznacza to wolne, a dla branży kurierskiej — brak regularnych doręczeń. Sortownie i oddziały terenowe są zamknięte lub pracują w minimalnym zakresie. Prawo dopuszcza wprawdzie wyjątki w transporcie, jednak ewentualne realizacje mają charakter incydentalny i nie są usługą gwarantowaną.

InPost, DPD i pozostali przewoźnicy

DPD Polska traktuje Wigilię jako dzień wolny — firma nie planuje odbiorów ani standardowych dostaw. Podobne zasady obowiązują u innych dużych operatorów. InPost nie wysyła kurierów w trasę 24 grudnia, choć Paczkomaty działają całodobowo; paczki nadane w Wigilię zostaną jednak przetworzone dopiero po świętach. DHL, GLS, UPS oraz FedEx również wstrzymują doręczenia tego dnia.

Kiedy najlepiej nadać paczkę przed świętami

Warto pamiętać, że 25 i 26 grudnia to kolejne dni ustawowo wolne od pracy. Oznacza to, że kurierzy wracają do regularnych obowiązków dopiero 27 grudnia. Aby uniknąć rozczarowania, przesyłki świąteczne najlepiej nadać do 19 grudnia. Nadania z 23 grudnia obarczone są już wysokim ryzykiem opóźnień, zwłaszcza przy dużym obciążeniu sieci logistycznej.

