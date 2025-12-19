Promocja na paliwo ORLEN. Nawet 35 groszy taniej za litr na święta

Promocja na paliwo ORLEN: ile potrwa i jaki rabat można uzyskać?

Kierowcy planujący świąteczne i noworoczne podróże mogą liczyć na spore oszczędności. Świąteczno-noworoczna promocja na paliwo ORLEN potrwa 19 dni, od 19 grudnia br. aż do 6 stycznia 2026 r. W tym czasie członkowie programu lojalnościowego koncernu będą mogli skorzystać ze specjalnych rabatów na benzynę i olej napędowy na wszystkich stacjach ORLEN w kraju.

Podstawowy rabat wynosi 20 groszy na litrze paliwa. Można go jednak zwiększyć do 35 groszy na litrze, jeśli podczas tej samej wizyty na stacji klient dokona zakupu dowolnego produktu z oferty pozapaliwowej, np. kawy, hot doga czy napoju. Akcja promocyjna ma jednak swoje limity.

Zasady limitów w promocji ORLEN:

każdy uczestnik może skorzystać z promocji trzy razy,

limit pojedynczego tankowania objętego rabatem to 50 litrów,

łącznie w okresie promocji można kupić do 150 litrów paliwa w niższej cenie.

W ramach akcji kierowcy mogą kupić łącznie do 150 litrów tańszego paliwa, co jest ukłonem w stronę osób planujących świąteczne i noworoczne wyjazdy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zatankować tańsze paliwo?

Skorzystanie z promocji jest proste i nie wymaga skomplikowanych działań, jednak kluczowe jest posiadanie aplikacji mobilnej ORLEN VITAY. To właśnie za jej pośrednictwem klienci otrzymują dostęp do kuponów rabatowych. Głównym warunkiem, jaki stawia promocja na paliwo ORLEN, jest posiadanie aktywnej aplikacji mobilnej i bycie zarejestrowanym użytkownikiem programu lojalnościowego.

Aby aktywować rabat na stacji, należy wykonać następujące kroki:

Pobrać i zainstalować na smartfonie aplikację ORLEN VITAY.

Zarejestrować się lub zalogować na swoje konto w programie.

Przed dokonaniem płatności aktywować kupon promocyjny dostępny w aplikacji.

Po aktywowaniu kuponu rabat zostanie automatycznie naliczony przy płatności za paliwo. Szczegółowy regulamin akcji dostępny jest na stronie internetowej vitay.pl/rabaty.

Prezes ORLEN o powodach świątecznej promocji na paliwo

Tegoroczna akcja rabatowa nie jest nowością. Koncern wraca do sprawdzonego formatu, który w poprzednich latach cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Jak podkreśla prezes zarządu ORLEN, decyzja o ponownym uruchomieniu promocji była podyktowana pozytywnym odbiorem ze strony klientów.

- Rok temu promocja świąteczna spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem wśród kierowców, więc w tym roku wracamy do tej idei. Zależy nam, aby nadchodzące podróże były dla Polaków jak najbardziej komfortowe i przyjazne dla domowego budżetu. Z uwagi na dużą liczbę dni wolnych w okresie świąteczno-noworocznym, oferujemy naszym klientom możliwość tankowania w promocyjnych cenach aż przez 19 dni – Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN

Poprzednie edycje analogicznych akcji promocyjnych potwierdziły, że tańsze paliwo w połączeniu z bogatą ofertą gastronomiczną i sklepową stanowi ważny element korzyści dla klientów największej sieci stacji w Polsce. To właśnie ten mechanizm przyciągnął w przeszłości miliony uczestników, umacniając pozycję firmy na rynku i budując lojalność wśród kierowców.

