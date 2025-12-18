Orlen podpisał porozumienie z Synthos. Koncern przejmie kontrolę nad kluczową instalacją

– Konsekwentnie naprawiamy błędy poprzedników. Porządkujemy projekty, które nie zabezpieczały interesów ORLENU. Projekt Olefiny III i powiązana z nim inwestycja w nową instalację butadienu były tego kolejnym przykładem. Porozumienie, które osiągnęliśmy z Synthos, zamyka ten etap. Odzyskujemy pełną kontrolę nad jednostką znajdującą się w sercu inwestycji. Aby to osiągnąć, wypracowaliśmy rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony, które tworzy mocny fundament pod dalszą, partnerską współpracę. Przywracamy właściwe relacje. Dzięki temu projekt Nowa Chemia może być kontynuowany zgodnie z przyjętym przez nas kierunkiem – mówi Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN.

ORLEN, zgodnie z podpisanym porozumieniem, przejmie pełną kontrolę nad spółką S54, która buduje instalację do ekstrakcji butadienu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Nowa jednostka stanie się docelowo integralną częścią płockiego łańcucha wartości produkcji petrochemicznej. Będzie ona odbierać w całości frakcję C4 oraz dostarczać rafinat wykorzystywany w dalszych procesach petrochemicznych.

Równolegle strony podpisały szereg porozumień i aneksów do istniejących umów, które kompleksowo regulują dotychczasowe relacje prawne i handlowe. To efekt przeglądu zobowiązań handlowych spółki oraz działań porządkujących decyzje inwestycyjne podjęte w poprzednich latach.

Podpisane porozumienia dotyczą również współpracy ORLEN i Synthos w Czechach. Zakładają skrócenie okresu obowiązywania JV Butadien Kralupy i umów na C4, rafinat i butadien z 2049 roku do 2038 roku. Dodatkowo zabezpieczają kolejne dwa lata odbioru etylenu i benzenu w Czechach.

Współpraca ORLEN i Synthos przy jednostce butadienowej została zainicjowana kilka lat temu w ramach programu rozwoju petrochemii w Płocku. Przyjęty wówczas model zakładał wydzielenie inwestycji do osobnej spółki, nad którą ORLEN nie miał kontroli operacyjnej ani właścicielskiej.

W grudniu zeszłego roku Zarząd ORLEN zdecydował o zatrzymaniu projektu Olefiny III w jego dotychczasowym zakresie i prowadzeniu dalszych prac w ramach projektu Nowa Chemia, opartego o nowe założenia technologiczne, operacyjne i biznesowe. Nowa Chemia zakłada powstanie nowoczesnej instalacji do produkcji monomerów oraz zwiększenie możliwości sprzedażowych ORLEN w obszarze tlenku etylenu i glikoli, styrenu oraz frakcji butadienowej C4 w wolumenie zoptymalizowanym do potrzeb rynkowych. Podpisane porozumienia wzmacniają bezpieczeństwo projektu i zapewniają ORLEN większą elastyczność operacyjną, jednocześnie tworząc stabilne ramy do dalszej współpracy biznesowej między obiema firmami.

Gala Orlen na Straży