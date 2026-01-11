Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego obligacje w 2026 roku mogą oferować dwucyfrowe stopy zwrotu bez nadmiernego ryzyka

Która cena złota jest w zasięgu – eksperci mówią o 5 tys. dolarów za uncję

Jak srebro biło rekordy wszechczasów i dlaczego może być alternatywą dla droższego złota

Które spółki technologiczne mogą być motorem wzrostu portfela inwestycyjnego

Inflacja w odwrocie – stabilizacja portfela inwestycyjnego priorytetem 2026 roku

Narodowy Bank Polski prognozuje na 2026 rok inflację na poziomie około 2,5-3 proc. przy wzroście gospodarczym rzędu 3,5 proc. PKB. To wyraźna poprawa względem ostatnich lat, gdy presja cenowa wymuszała drastyczne podwyżki stóp procentowych.

Rok 2026 to czas, w którym narracja „wszystko albo nic” przestaje mieć uzasadnienie. Inflacja spada, ale ryzyka systemowe zostają

– mówi Marta Bassani-Prusik, dyrektor ds. produktów inwestycyjnych i wartości dewizowych w Mennicy Polskiej.

Obligacje wracają do łask – nawet dwucyfrowe stopy zwrotu w zasięgu

Inwestorzy indywidualni coraz przychylniej patrzą na obligacje jako sposób na pomnażanie kapitału bez dużego ryzyka. Choć 2026 rok nie przyniesie już spektakularnych zysków z tego instrumentu, obligacje mogą nadal zapewniać stabilne wzrosty.

Analitycy wskazują, że niektóre segmenty rynku obligacji – nie tylko skarbowe, lecz także korporacyjne czy papiery indeksowane inflacją – mogą oferować dwucyfrowe stopy zwrotu. To istotna szansa dla osób szukających przewidywalnych inwestycji.

Złoto po 5 tys. dolarów za uncję? Kruszce kluczem do ochrony kapitału

Eksperci zalecają zabezpieczenie 8-10 proc. kapitału w kruszce, aby spać spokojniej w zmiennych czasach. Złoto pozostaje najważniejszym aktywem chroniącym wartość – instytucje finansowe przewidują, że cena uncję może zbliżyć się do 5 tys. dolarów.

Srebro bije rekordy wszechczasów – megatrend technologiczny napędza ceny

W 2025 roku srebro osiągnęło ATH (All-Time High), czyli szczyt wszechczasów. Ten szlachetny metal staje się kluczowym surowcem przemysłowym z uwagi na rozwój centrów danych, energetyki odnawialnej i elektroniki.

Perspektywy dla srebra na 2026 rok wyglądają bardzo obiecująco. Ten kruszec może być atrakcyjną alternatywą dla droższego złota, łącząc ekspozycję na megatrendy technologiczne z potencjałem wzrostu cen

– podkreśla Marta Bassani-Prusik.

Akcje technologiczne i AI – mniej euforii, więcej zysków

Rozwój sztucznej inteligencji pozostaje jednym z najsilniejszych trendów inwestycyjnych. Według danych EY, globalne inwestycje VC w generatywną AI w 2025 roku sięgnęły 87 mld dolarów – wzrost o 65 proc. rok do roku.

Coraz większy nacisk państw na cyfryzację i automatyzację sugeruje, że popyt na technologie będzie wysoki. Akcje firm technologicznych mogą być motorami wzrostu portfeli inwestycyjnych – pod warunkiem że spółki przełożą rozwój AI na stabilne przychody i zyski.

Trzy filary bezpiecznego portfela w 2026 roku

W nowym roku wygranymi staną się inwestorzy, którzy właściwie zrozumieją relację między stopami procentowymi, inflacją i ryzykiem systemowym. Obligacje odzyskują znaczenie jako źródło stabilnych przepływów, metale szlachetne pełnią funkcję zabezpieczenia kapitału, a przemyślane inwestycje w technologie mogą przynieść ponadprzeciętne zyski.