Nie wszystkie promocje na paliwa wygasły! Te dwie stacje oferują rabaty

Większość promocji na paliwo skończyła się 6 stycznia

MOL uruchamia jeszcze jedną styczniową promocję, a Shell podtrzymuje swoją do lutego

Wyjaśniamy szczegóły promocji

Promocje na paliwo na Shellu

W grudniu dużo stacji paliw ogłosiło promocje na paliwa, które zwykle trwały do 6 stycznia. Pod tym kątem zaskoczył jednak Shell, którego promocja na paliwa potrwa aż do 28 lutego! Tym samym wciąż jest aktualna - przypominamy jej zasady.

W ramach promocji, klienci mogą aktywować jednorazowy rabat wysokości 40 groszy/litr - mogą zrobić to w aplikacji Shell ClubSmart, lub poprzez zalogowanie się na stronie shell.pl.

Oprócz tego posiadacze aplikacji Shell ClubSmart mają kupony dwa rabaty w każdym miesiącu (czyli łącznie cztery - dwa w styczniu i dwa w lutym) wysokości 30 groszy na wybrane paliwa Shell V-Power i 20 groszy na paliwa Shell FuelSave.

W przypadku obu rabatów - minimalna ilość paliwa zatankowanego w promocji wynosi 20 litrów, a maksymalna 60 litrów przy jednym tankowaniu. Promocje się ze sobą nie łączą.

Promocja na zimowe paliwa na MOL

- Z myślą o kierowcach zmagających się z falami mrozów, sieć przygotowała rabaty na paliwa premium, szczególnie polecane do jazdy w warunkach zimowych - czytamy w komunikacie MOL.

Promocja będzie działać od 9 do 13 stycznia i dotyczy paliw premium. Rabaty uruchamiamy również w aplikacji lojalnościowej MOL Move. W ramach promocji możemy zatankować paliwa premium MOL o 30 groszy/litr taniej.

- Zimą paliwo odgrywa kluczową rolę w uruchomieniu i pracy silnika. Przy bardzo niskich temperaturach warto sięgać po wysokiej jakości paliwa premium, które wspierają stabilną eksploatację pojazdu i ograniczają ryzyko problemów technicznych. Nasza promocja jest odpowiedzią na realne potrzeby kierowców w okresie silnych mrozów – mówi Anna Wiertel, Head of Retail Consumer & Digital Marketing w MOL Polska.

Lublin pod śniegiem. Kierowcy (jakoś) dają radę