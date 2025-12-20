Ceny paliw ostro w dół przed świętami! Tak tanio nie było od 4 lat

Prognozy wskazują na dalsze spadki cen benzyny i oleju napędowego do końca roku.

Świąteczne wyjazdy mogą być najtańsze od czterech lat, co jest dobrą wiadomością dla kierowców.

Cena autogazu, w przeciwieństwie do innych paliw, notuje niewielki wzrost.

Sytuacja na globalnych rynkach ropy, w tym sankcje i negocjacje polityczne, ma kluczowy wpływ na ceny w Polsce.

Aktualne ceny na stacjach – jest taniej!

Jak czytamy w komentarzu Urszuli Cieślak i Rafała Zywerta reflex.com.pl spadki cen paliw na stacjach powinny utrzymywać się przynajmniej do końca roku. Tym samym wyjazdy świąteczne są tańsze niż rok temu i najtańsze od czterech lat. Do tego dochodzą promocje na paliwo.

- W tym tygodniu, już po raz kolejny średni poziom cen benzyn i oleju napędowego spada poniżej poziomu z poprzedniego tygodnia. W przypadku benzyny Pb95 i Pb98 korekta w dół sięga 5 groszy na litrze, a oleju napędowego 7 groszy na litrze. Autogaz, którego ceny w ostatnim czasie pozostawały stabilne, w tym tygodniu podrożał średnio o 4 grosze na litrze - czytamy w komentarzu do cen paliw.

Według danych z 18 grudnia, średnie ceny paliw według reflex.com.pl u prezentowały się następująco:

Benzyna bezołowiowa 95: 5,78 zł/l (spadek o 5 gr/l)

5,78 zł/l (spadek o 5 gr/l) Benzyna bezołowiowa 98 : 6,53 zł/l (spadek o 5 gr/l)

: 6,53 zł/l (spadek o 5 gr/l) Olej napędowy: 6,09 zł/l (spadek o 7 gr/l)

6,09 zł/l (spadek o 7 gr/l) Autogaz: 2,69 zł/l (wzrost o 4 gr/l)

Koniec roku pod znakiem obniżek. Ile zapłacimy w święta?

Wszystko wskazuje na to, że optymistyczne prognozy dla cen paliw utrzymają się co najmniej do końca roku. Jak piszą analitycy Reflex w okresie od 12 do 19 grudnia hurtowa cena benzyny Pb95 w Orlenie spadła o 119 PLN/m3, osiągając poziom najniższy od czerwca 2021 roku. W tym samym czasie olej napędowy potaniał o 116 PLN/m3, co jest najniższą ceną od czerwca 2025 roku.

Zdaniem ekspertów potencjał do dalszych spadków zmalał, jednak w ostatnich dniach grudnia ceny powinny nadal spadać.

Szczegółowa prognoza średnich cen detalicznych na 52. tydzień roku (22-26.12.2025) wygląda następująco:

Pb95 – 5,73 zł/l (-0,05)

– 5,73 zł/l (-0,05) Pb98 – 6,48 zł/l (-0,05)

– 6,48 zł/l (-0,05) ON – 6,02 zł/l (-0,07)

– 6,02 zł/l (-0,07) LPG – 2,706 zł/l (+0,01)

Sytuacja na rynku ropy naftowej

- Ceny lutowej serii kontraktów na ropę Brent stabilizują się w rejonie 60 USD/bbl.W skali tygodnia ropa Brent potaniała symboliczny 1 USD/bbl. Tymczasem ceny rosyjskiej ropy Urals w portach bałtyckich Primorsk, Ust-Luga spadły w rejon 30 USD/bbl - czytamy w komentarzu reflex.com.pl.

Analitycy wskazują, że najbliższe wydarzenia geopolityczne będą kluczowe dla cen ropy. W dniach 20-21 grudnia w Miami kontynuowane będą rozmowy między USA a Rosją, dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie. W przypadku odrzucenia przez Rosję wypracowanego porozumienia pokojowego, USA mogą nałożyć kolejne sankcje na rosyjski sektor energetyczny. Równolegle Unia Europejska rozszerza swoje sankcje o 4 firmy i 5 osób fizycznych, które są powiązane z tzw. flotą cieni, zaangażowaną w nielegalny transport i handel rosyjską ropą.

Rafał Zywert i Urszula Cieślak wskazują, żę Stany Zjednoczone zaostrzają również sankcje przeciwko Iranowi. 18 grudnia Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) podało informację o objęciu sankcjami kolejnych 29 tankowców z floty cieni oraz powiązanych z nimi spółek, które uczestniczyły w handlu i transporcie irańskich produktów naftowych.

