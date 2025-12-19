Świąteczne opóźnienia: Przelewy wykonane 24 grudnia (Wigilia) dotrą do odbiorcy dopiero 29 grudnia, ponieważ 24, 25, 26 i 31 grudnia to dni wolne od pracy dla systemu Elixir.

Ostatnia szansa na Elixir: Ostatnie sesje przelewów Elixir przed świętami odbędą się 23 grudnia – nie czekaj na ostatnią chwilę!

Alternatywa BLIK: Skorzystaj z przelewów na telefon BLIK, które działają 24/7 i są realizowane natychmiastowo, aby pieniądze dotarły na czas.

Limity transakcji: Pamiętaj o dziennych limitach BLIK w PKO BP, np. do 3 tys. zł dla przelewów na telefon i do 50 tys. zł dla standardowych przelewów na konto

PKO BP ostrzega: kiedy zrobić przelew przed świętami?

Okres przedświąteczny to czas wzmożonych wydatków i finalizowania finansowych zobowiązań. Warto jednak pamiętać, że systemy bankowe mają swoje ograniczenia, a pozostawienie ważnych płatności na ostatnią chwilę może skutkować nerwowym oczekiwaniem na zaksięgowanie środków. Największy bank w Polsce apeluje o rozwagę i wcześniejsze planowanie transakcji.

PKO Bank Polski ostrzega, żeby przed świętami nie czekać z ważnymi przelewami na ostatnią chwilę. Jak informuje biuro prasowe banku, kluczową datą jest Wigilia, która w tym roku jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że standardowe przelewy międzybankowe nie będą tego dnia realizowane.

„Standardowe przelewy realizowane są w dni robocze w ramach trzech sesji ELIXIR. 24 grudnia to dzień ustawowo wolny od pracy, zatem przelew zrobiony w Wigilię trafi na konto odbiorcy dopiero w kolejnym dniu roboczym, a więc w poniedziałek 29 grudnia” — wyjaśnia Małgorzata Witkowska z biura prasowego PKO BP.

Harmonogram sesji Elixir w okresie świątecznym

Aby zrozumieć, dlaczego pieniądze mogą utknąć w systemie na kilka dni, należy poznać zasady działania standardowych przelewów. System Elixir, obsługiwany przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR), realizuje standardowe przelewy międzybankowe wyłącznie w dni robocze podczas trzech sesji rozliczeniowych. Odbywają się one o godzinie 9:30, 13:30 oraz 16:00.

Zgodnie z informacjami banku, system Elixir nie będzie funkcjonował w dni świąteczne, czyli 24, 25, 26 oraz 31 grudnia. Ostatnie przelewy przed Bożym Narodzeniem zostaną zatem przetworzone we wtorek, 23 grudnia. Zlecenie wysłane po ostatniej sesji tego dnia lub w dowolnym momencie w Wigilię, Boże Narodzenie czy drugi dzień świąt, "poczeka" w systemie na najbliższy dzień roboczy.

BLIK jako alternatywa. Jakie są limity transakcji?

Co zrobić, gdy musimy pilnie przesłać pieniądze w świąteczny weekend? Bank uspokaja, że istnieje rozwiązanie, które działa niezależnie od harmonogramu sesji rozliczeniowych. Niezależnie od przerwy w działaniu systemu Elixir, klienci mogą przez całą dobę, również w dni świąteczne, korzystać z przelewów na telefon BLIK, gdzie pieniądze trafiają do odbiorcy niemal natychmiastowo.

Warto jednak pamiętać o limitach transakcyjnych obowiązujących w aplikacji mobilnej IKO. Dla klientów PKO BP wynoszą one:

50 tys. zł – maksymalny dzienny limit dla przelewów na numer konta,

3 tys. zł – dla przelewów na numer telefonu,

20 tys. zł – przy użyciu kodu BLIK (z wyjątkiem wpłat we wpłatomatach),

1 tys. zł – przy użyciu czeku BLIK,

20 tys. zł – dla płatności zbliżeniowych BLIK,

5 tys. zł – dla wpłat we wpłatomatach z kodem BLIK.

Nieco niższe limity obowiązują osoby w wieku od 13 do 18 lat. W ich przypadku maksymalna dzienna kwota przelewu na telefon wynosi 3 tys. zł, a przy użyciu kodu BLIK – 5 tys. zł. Planując większe wydatki, warto sprawdzić indywidualne ustawienia limitów w swojej aplikacji bankowej.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber