Pilny komunikat PKO BP! Dwie rzeczy, które muszą znać klienci banku

PKO BP wprowadza nową funkcję w aplikacji IKO do weryfikacji tożsamości pracownika banku – podczas rozmowy telefonicznej zażądaj weryfikacji w IKO, aby sprawdzić dane dzwoniącego.

Oszustwa telefoniczne to plaga, która w 2024 roku wzrosła o 62% – cyberprzestępcy podszywają się pod banki, by wyłudzić dane lub pieniądze.

Zawsze miej pod ręką numer infolinii PKO BP: 800 302 302 – szybki kontakt z bankiem jest kluczowy w przypadku podejrzanych sytuacji.

Pracownik banku nigdy nie poprosi o wrażliwe dane ani instalację dodatkowego oprogramowania – nie podawaj haseł, kodów BLIK czy dostępu do pulpitu przez telefon

Oszustwa telefoniczne to plaga. Jak działają przestępcy?

Skala telefonicznych wyłudzeń w Polsce rośnie w zastraszającym tempie, a przestępcy stają się coraz bardziej przebiegli. Wykorzystują zaawansowane techniki socjotechniczne oraz tzw. spoofing, czyli podszywanie się pod oficjalne numery telefonów banków czy instytucji państwowych. Według badań serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów, aż 37% Polaków, którzy mieli do czynienia z próbą wyłudzenia danych, doświadczało tego właśnie przez telefon. Dane CERT wskazują, że tylko w 2024 roku łączna liczba zgłoszeń cyberprzestępstw wzrosła o 62% rok do roku, przekraczając 600 tysięcy.

Schemat działania oszustów jest zazwyczaj podobny. Rozmowa zaczyna się od wywołania silnych emocji, najczęściej strachu. Fałszywy konsultant informuje o rzekomym zaciągnięciu kredytu na nasze dane lub o podejrzanym przelewie z konta. Celem jest zmanipulowanie ofiary tak, by w pośpiechu podała dane do logowania, kody autoryzacyjne, dane karty płatniczej lub zainstalowała oprogramowanie do zdalnego dostępu, które daje przestępcom pełną kontrolę nad komputerem lub smartfonem.

Jak zweryfikować pracownika PKO BP w aplikacji IKO?

Aby chronić swoich klientów przed takimi atakami, PKO Bank Polski wdrożył i aktywnie promuje funkcję weryfikacji tożsamości konsultanta. Jest ona dostępna dla każdego użytkownika aplikacji mobilnej IKO i powinna być standardową procedurą podczas każdej nieoczekiwanej rozmowy telefonicznej od osoby podającej się za pracownika banku. PKO Bank Polski przypomina, że jako klient masz prawo i obowiązek zweryfikować tożsamość rozmówcy za pomocą prostej funkcji w aplikacji IKO.

Proces weryfikacji jest niezwykle prosty i składa się z trzech kroków:

Gdy dzwoni do Ciebie osoba przedstawiająca się jako pracownik PKO BP, poproś ją o wysłanie powiadomienia weryfikacyjnego do Twojej aplikacji IKO.

Na ekranie swojego telefonu powinieneś otrzymać powiadomienie „push” z aplikacji. Będzie ono zawierało dane pracownika: jego imię, nazwisko, stanowisko oraz lokalizację, z której dzwoni.

Porównaj dane z powiadomienia z tymi, które podał Ci rozmówca. Jeśli informacje się zgadzają, możesz kontynuować rozmowę. Jeśli dane są inne lub nie otrzymałeś powiadomienia, natychmiast się rozłącz

O czym jeszcze pamiętać? Ten numer PKO BP warto zapisać

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub po rozłączeniu podejrzanej rozmowy należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem. Każdy klient powinien mieć w swoim telefonie zapisany bezpłatny numer infolinii PKO Banku Polskiego: 800 302 302. Szybkie zgłoszenie próby oszustwa może uchronić nas i innych klientów przed stratami finansowymi.

Ponadto kluczowe jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Warto pamiętać, że prawdziwy pracownik PKO BP nigdy nie poprosi o login, hasło do bankowości elektronicznej, pełny numer PESEL, kod BLIK ani o instalację dodatkowego oprogramowania na komputerze lub telefonie. Nigdy nie należy udostępniać pulpitu swojego urządzenia rzekomemu konsultantowi, nawet jeśli twierdzi, że chce w ten sposób pomóc w rozwiązaniu problemu. Zachowanie czujności i stosowanie zasady ograniczonego zaufania to najlepsza obrona przed oszustami.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.