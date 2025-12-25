Podwyżka cen Disney+ obejmie dotychczasowych abonentów od 12 stycznia 2026 roku.

Pakiet Standard zdrożeje do 34,99 zł/miesiąc, a Premium do 59,99 zł/miesiąc, wymagając akceptacji użytkownika.

Brak akceptacji podwyżki przed 12 stycznia 2026 roku może skutkować anulowaniem subskrypcji.

Jest to kolejna zmiana w cenniku Disney+ w Polsce, który od debiutu w 2022 roku systematycznie rośnie.

Serwis streamingowy Disney+ rozpoczął informowanie obecnych klientów o planowanej zmianie cennika. Wiadomości e-mail trafiły do części użytkowników w ostatnich dniach, a nowe stawki zaczną obowiązywać od 12 stycznia 2026 roku. Wcześniej, na początku października, wyższe ceny wprowadzono dla nowych subskrybentów.

Nowy cennik Disney+ w Polsce

Od jesieni obowiązują już wyższe stawki dla osób zakładających konto po raz pierwszy. Pakiet Standard (Full HD, dwa urządzenia jednocześnie, dźwięk 5.1) kosztuje obecnie 34,99 zł miesięcznie, zamiast wcześniejszych 29,99 zł. Z kolei Premium (4K, cztery urządzenia, Dolby Atmos) zdrożał z 49,99 zł do 59,99 zł. Podwyżka objęła również dodatkowego użytkownika spoza gospodarstwa domowego – opłata wzrosła z 17,99 zł do 20,99 zł.

Co Disney+ napisał w e-mailu do użytkowników

W przesłanej wiadomości zatytułowanej „Nadchodząca zmiana ceny” platforma tłumaczy decyzję o korekcie opłat. – „Mamy nadzieję, że podobają Ci się niesamowite opowieści w Disney+! Nieustannie dbamy o to, żeby oferować rozrywkę na najwyższym poziomie, dlatego postanowiliśmy zmienić nasze ceny. Jeśli wyrazisz zgodę, cena twojej subskrypcji Disney+ Standard wzrośnie do 34,99 zł za miesiąc z dniem 12 stycznia 2026” – czytamy w e-mailu.

W kolejnej części wskazano możliwe scenariusze dla abonentów. – „Aby zaakceptować podwyżkę ceny, przejdź do strony Disneyplus.com lub użyj aplikacji Disney+, gdzie zobaczysz komunikat na ekranie. Jeśli wybierzesz opcję ‘Zaakceptuj nową cenę’, nowa cena będzie naliczana od daty następnego rozliczenia. Jeśli nie zaakceptujesz podwyżki ceny lub nie zmienisz planu subskrypcji przed 12 stycznia 2026, możemy anulować Twoją subskrypcję” – poinformował serwis.

Dalsze korzystanie z serwisu i historia cen

Disney zapewnia, że niezależnie od decyzji użytkownicy zachowają dostęp do platformy do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Disney+ zadebiutował w Polsce 14 czerwca 2022 roku z ceną 28,99 zł miesięcznie. Jesienią 2023 roku główny pakiet zdrożał do 37,99 zł, a następnie wprowadzono dwa plany: Standard i Premium. Styczniowa podwyżka będzie kolejną zmianą w krótkiej historii cennika platformy.

