Drożyzna na A2. Od poniedziałku 11.03 nowe, wyższe stawki

A2 na trasie z Nowego Tomyśla do Konina od poniedziałku droższa - wzrośnie stawka za płatne odcinki autostrady. Nowy poziom opłat zacznie obowiązywać od 11 marca od godz. 6.00 rano. Stawka za przejazd każdym z trzech 50-km odcinków A2 samochodem osobowym wzrośnie z 30 zł do 32 zł. Stawki pozostaną takie same na trasie Świecko - Nowy Tomyśl.

Zmiana stawek: autostrada A2 Od poniedziałku zmienią się stawki opłat za przejazd płatnymi odcinkami autostrady A2 na trasie z Nowego Tomyśla do Konina – poinformowała spółka Autostrada Wielkopolska. Stawka za przejazd każdym z trzech 50-km odcinków A2 samochodem osobowym wzrośnie z 30 zł do 32 zł. 11 marca od godz. 6.00 rano stawka za przejazd każdym z trzech 50 km odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem będzie wynosić: 16 zł dla motocykli, 32 zł dla pojazdów osobowych o dwóch osiach, 51 zł dla pojazdów samochodowych o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykli i pojazdów samochodowych o dwóch osiach z przyczepami. Wyższe stawki na A2. Kto zapłaci więcej? 78 zł trzeba będzie zapłacić za przejazd pojazdem samochodowym o trzech osiach oraz pojazdem samochodowym o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami. Pojazdy samochodowe o więcej niż˙ trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami zapłacą 118 zł, zaś pojazdy ponadnormatywne - 320 zł. Poprzednia podwyżka cen miała miejsce we wrześniu ub. roku. Obecnie stawka za przejazd każdym z trzech 50-km odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem wynosi: 15 zł dla motocykla, 30 zł dla samochodów osobowych, 47 zł dla pojazdów o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykli i pojazdów samochodowych o dwóch osiach z przyczepami. Koszt przejazdu Autostradą Wielkopolską na trasie Świecko - Nowy Tomyśl bez zmian. Średni dobowy ruch na odcinku Nowy Tomyśl – Konin wynosi około 30 tysięcy pojazdów. W okolicach Poznania, między skrajnymi węzłami autostradowej obwodnicy miasta, przekracza 90 tysięcy pojazdów, a w niektórych dniach nawet 110 tysięcy aut na dobę.