Sprzedaż sieci w Polsce i Bułgarii jest elementem szerszego planu restrukturyzacji grupy Vilniaus prekyba. Holding podzieli swoje aktywa na dwie części: część bałtycką, obejmującą Litwę, Łotwę i Estonię, która pozostanie w rękach Maxima Grupe, oraz część pozostałą, skupiającą rynki w Polsce, Bułgarii i innych krajach Europy, zarządzaną przez Paretas B.V. Oba podmioty pozostaną częścią spółki-matki Metodika B.V., co zapewnia stabilność finansową i ciągłość zarządzania.

Stokrotka w Polsce – historia i skala działania

Sieć Stokrotka działa w Polsce od 1994 roku i obejmuje dziś blisko 1 tys. sklepów zlokalizowanych w osiedlach, mini-centrach i galeriach handlowych. Od 2017 roku należy do Maxima Grupe, która wcześniej prowadziła w Polsce sieć Aldik.

W 2024 roku Stokrotka osiągnęła przychody na poziomie 1,9 mld euro, co uplasowało ją w drugiej dziesiątce największych sieci spożywczych w Polsce. Sieć rozwija różne formaty sklepów – Supermarket, Market, Optima, Express – i oferuje zakupy online z odbiorem w sklepie (click&collect). Dodatkowo współpracuje z franczyzobiorcami i posiada centra dystrybucji oraz regionalne magazyny, co zapewnia sprawną logistykę i dostępność towarów.

Co zmieni się dla klientów?

Dla polskich klientów oznacza to przede wszystkim stabilność – sklepy Stokrotka pozostaną otwarte, a sieć będzie dalej rozwijać swoje formaty i sprzedaż online. Restrukturyzacja ma charakter wewnętrzny i nie jest likwidacją biznesu, lecz podziałem holdingu na segmenty geograficzne, co pozwala efektywniej zarządzać siecią w każdym kraju.

Eksperci zwracają uwagę, że takie zmiany właścicielskie mogą zwiększać efektywność operacyjną i konkurencyjność sieci, co z kolei przekłada się na utrzymanie jakości obsługi i oferty dla klientów.

Perspektywy na przyszłość

Stokrotka nadal planuje rozwój w Polsce, otwierając nowe sklepy w różnych formatach i utrzymując współpracę z franczyzobiorcami. Dzięki przejrzystej strukturze właścicielskiej i stabilności finansowej sieć może kontynuować ekspansję, pozostając jednym z kluczowych graczy na polskim rynku spożywczym.