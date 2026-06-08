Sprzedawali samochody, zapłacą 20 mln zł kary! Skarbówka bezlitosna

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-06-08 14:53

Firma z województwa śląskiego zapłaci 20 mln zł kary za sprzedaż luksusowych aut do Rosji z ominięciem sankcji. To maksymalny wymiar grzywny - poinformowała w poniedziałek Krajowa Administracja Skarbowa. Wartość sprzedanych pojazdów przekroczyła 19 mln euro.

Mężczyzna przy samochodzie i dwóch funkcjonariuszy, kobieta z dokumentami. Scena symbolizująca kontrolę KAS w firmie ze Śląska ukaranej 20 mln zł kary za sprzedaż luksusowych aut do Rosji. Więcej o tej sprawie na Super Biznes.

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Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Mężczyzna przy samochodzie i dwóch funkcjonariuszy, kobieta z dokumentami. Scena symbolizująca kontrolę KAS w firmie ze Śląska ukaranej 20 mln zł kary za sprzedaż luksusowych aut do Rosji. Więcej o tej sprawie na Super Biznes.

20 mln zł kary za sprzedaż luksusowych aut do Rosji

Krajowa Administracja Skarbowa nałożyła 20 mln zł kary na firmę z województwa śląskiego, która wbrew unijnym sankcjom sprzedawała do Rosji luksusowe pojazdy. O nałożeniu maksymalnego wymiaru grzywny poinformowała w poniedziałek Izba Administracji Skarbowej w Katowicach.

Kontrolę w przedsiębiorstwie przeprowadzili pracownicy i funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach. Wykazali oni, że w okresie od 1 stycznia do 23 czerwca 2023 r. firma sprzedała poza Unię Europejską 177 samochodów i jeden motocykl. Jak podano w komunikacie, łączna wartość sprzedanego w ten sposób towaru to ponad 19 mln euro. Z ustaleń kontroli wynika, że pojazdy trafiały przez Białoruś do Rosji, gdzie następnie były rejestrowane.

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Maksymalny wymiar kary za świadome łamanie sankcji

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach wydał decyzję nakładającą na spółkę 20 mln zł kary. Przedstawiciele KAS wyjaśnili, że urząd skorzystał z maksymalnego wymiaru grzywny "ze względu na skalę procederu i świadomość przedsiębiorcy, że towar ostatecznie trafia do rosyjskiego klienta".

Ukarany przedsiębiorca naruszył zakaz określony w Rozporządzeniu Rady UE z 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Rozporządzenie to zakazuje sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów luksusowych, które nie mogą być dostarczane na rzecz osób fizycznych lub prawnych w Rosji.

W kwietniu pisaliśmy o podobnej sprawie. Wtedy skarbówka ukarała firmę z Małopolski, nakładając najwyższą mozliwą karę - 20 milionów złotych. Więcej o nielegalnym procederze przeczytasz TUTAJ.

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