Sprzedawali samochody, zapłacą 20 mln zł kary! Skarbówka bezlitosna

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20 mln zł kary za sprzedaż luksusowych aut do Rosji
Krajowa Administracja Skarbowa nałożyła 20 mln zł kary na firmę z województwa śląskiego, która wbrew unijnym sankcjom sprzedawała do Rosji luksusowe pojazdy. O nałożeniu maksymalnego wymiaru grzywny poinformowała w poniedziałek Izba Administracji Skarbowej w Katowicach.
Kontrolę w przedsiębiorstwie przeprowadzili pracownicy i funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach. Wykazali oni, że w okresie od 1 stycznia do 23 czerwca 2023 r. firma sprzedała poza Unię Europejską 177 samochodów i jeden motocykl. Jak podano w komunikacie, łączna wartość sprzedanego w ten sposób towaru to ponad 19 mln euro. Z ustaleń kontroli wynika, że pojazdy trafiały przez Białoruś do Rosji, gdzie następnie były rejestrowane.
Maksymalny wymiar kary za świadome łamanie sankcji
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach wydał decyzję nakładającą na spółkę 20 mln zł kary. Przedstawiciele KAS wyjaśnili, że urząd skorzystał z maksymalnego wymiaru grzywny "ze względu na skalę procederu i świadomość przedsiębiorcy, że towar ostatecznie trafia do rosyjskiego klienta".
Ukarany przedsiębiorca naruszył zakaz określony w Rozporządzeniu Rady UE z 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Rozporządzenie to zakazuje sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów luksusowych, które nie mogą być dostarczane na rzecz osób fizycznych lub prawnych w Rosji.
W kwietniu pisaliśmy o podobnej sprawie. Wtedy skarbówka ukarała firmę z Małopolski, nakładając najwyższą mozliwą karę - 20 milionów złotych. Więcej o nielegalnym procederze przeczytasz TUTAJ.
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