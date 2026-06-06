Jeśli zachorujesz na urlopie i masz zwolnienie lekarskie (L4), nie tracisz dni wolnych – urlop zostaje przerwany, a niewykorzystane dni możesz odebrać później.

Kluczowe jest formalne uzyskanie zwolnienia lekarskiego (e-ZLA) od lekarza, ponieważ samo złe samopoczucie nie wystarczy do przerwania urlopu.

Zgodnie z art. 166 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek udzielić Ci niewykorzystanej części urlopu z powodu choroby w późniejszym terminie.

Niezależnie od tego, czy zachorujesz przed urlopem, czy w jego trakcie, L4 zawsze chroni Twój wypoczynek, anulując jego rozpoczęcie lub przerywając jego bieg.

Choroba na urlopie? Tak możesz odzyskać wolne dni

Wyobraź sobie sytuację: masz zaplanowane dwa tygodnie wolnego, ale w połowie wyjazdu dopada cię angina. Zamiast odpoczywać, leżysz w łóżku z gorączką. Czy te dni przepadły? Na szczęście nie. Prawo stoi po stronie pracownika i pozwala odzyskać czas przeznaczony na leczenie.

Podstawą jest tutaj artykuł 166 Kodeksu pracy. Mówi on jasno, że jeśli w trakcie urlopu wypoczynkowego pracownik stanie się czasowo niezdolny do pracy z powodu choroby, to jego urlop ulega przerwaniu. Oznacza to, że dni, w których chorowałeś i posiadasz ważne zwolnienie lekarskie, nie są liczone jako urlopowe. Pracodawca ma obowiązek udzielić ci niewykorzystanej części urlopu w innym, wspólnie uzgodnionym terminie. Jeśli więc z 14 dni urlopu chorowałeś przez 5, to właśnie 5 dni wraca do twojej puli urlopowej do wykorzystania w przyszłości.

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Kiedy L4 na urlopie przerywa wypoczynek?

Kluczowy jest moment, w którym otrzymasz zwolnienie lekarskie. Tu prawo rozróżnia dwie sytuacje. Pierwsza: choroba zaczyna się jeszcze przed planowanym urlopem. Jeśli dostaniesz L4, które pokrywa się z terminem twojego wyjazdu, urlop w ogóle się nie rozpoczyna. Zostaje w całości przesunięty na później, a ty spokojnie wracasz do zdrowia.

Druga sytuacja to choroba na urlopie, która zaczyna się, gdy już odpoczywasz – wtedy zwolnienie lekarskie przerywa urlop na czas niezdolności do pracy. Niewykorzystana część wolnego pozostaje do twojej dyspozycji. W praktyce oznacza to, że nie musisz wybierać między leczeniem a zachowaniem dni urlopowych. System jest zaprojektowany tak, aby chronić twój czas na regenerację.

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