Spór o pensje w ZUS. Dlaczego pracownicy na razie nie dostaną podwyżek?

Na początku czerwca w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych doszło do prawdziwego zaostrzenia sporu płacowego, który może wpłynąć na tysiące pracowników. Jak informuje instytucja, organizacje związkowe odrzuciły kluczową propozycję podwyżek przedstawioną przez zarząd. Ta patowa sytuacja wstrzymuje nie tylko długo oczekiwany wzrost wynagrodzeń, ale również blokuje wypłatę jednorazowych nagród.

Zarząd ZUS wyraził głęboki niepokój, podkreślając, że zaproponowane rozwiązania finansowe były realne i odpowiedzialne. Jak tłumaczy członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek, oferta stanowiła maksimum możliwości w ramach obecnego budżetu. Celem było zagwarantowanie wyższych pensji jeszcze w tym miesiącu, z wyrównaniem od stycznia tego roku.

Pikieta pracowników ZUS w Warszawie

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Ile pieniędzy stracą pracownicy ZUS? Zablokowane kwoty podwyżek i nagród

Stawka w tym sporze jest wysoka. Odrzucona propozycja zarządu zakładała wzrost pensji o 220 zł miesięcznie brutto dla każdego pracownika oraz jednorazową nagrodę w wysokości 4 000 zł brutto. Jak wyliczył ZUS, brak porozumienia oznacza dla każdego pracownika indywidualną stratę sięgającą aż 6 640 zł brutto. To kwota niemal równa średniej miesięcznej pensji, której wypłata jest obecnie zablokowana przez zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, wymagające zgody związków.

Czego domagają się związkowcy w ZUS? Żądania płacowe opiewają na miliard złotych

Apetyty związkowców, reprezentujących około 40% załogi, są znacznie większe. Oczekują oni podwyżki w wysokości aż 1200 zł brutto na etat. Wprowadzenie tak dużej zmiany wiązałoby się z koniecznością zwiększenia budżetu na wynagrodzenia o ponad miliard złotych, i to tylko w bieżącym roku.

Zarząd ZUS jasno komunikuje, że tak wysokie żądania wykraczają poza obecne możliwości finansowe instytucji. Co więcej, już wcześniej kilkukrotnie zwracano się do Ministra Finansów z prośbą o zwiększenie funduszu wynagrodzeń, ponieważ takie podwyżki w budżetówce wymagają dodatkowych środków. Mimo to, tak znaczące podniesienie pensji jest obecnie niemożliwe do zrealizowania bez wsparcia z zewnątrz.

Tyle wynosi waloryzacja emerytur

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Spór w ZUS a wypłata emerytur. Czy seniorzy mają powody do obaw?

To pytanie zadaje sobie wielu seniorów: czy ten spór w ZUS wpłynie na moją emeryturę?

Pomimo narastającego napięcia i zapowiedzi strajku ostrzegawczego, zarząd ZUS uspokaja wszystkich świadczeniobiorców. Paweł Jaroszek zapewnia, że Zakład pracuje bez żadnych zakłóceń, a terminy wypłat emerytur i innych świadczeń nie są zagrożone. Również bieżąca obsługa klienta w ZUS odbywa się zgodnie z harmonogramem. Instytucja dokłada wszelkich starań, aby wewnętrzny konflikt nie był odczuwalny dla osób załatwiających swoje sprawy. Zarząd deklaruje jednocześnie gotowość do dalszych rozmów, dając nutkę optymizmu na znalezienie kompromisu.

Ile wiesz o ZUS? Sprawdź swoją wiedzę w tym quizie błyskawicznym! Pytanie 1 z 18 Jakie jest rozwinięcie skrótu ZUS? Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Socialnych Zakład Urozmaiceń Społecznych Następne pytanie