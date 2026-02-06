20. pakiet unijnych sankcji. UE uderza w kluczowy sektor Rosji

UE proponuje w 20. pakiecie sankcji całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy drogą morską, by zmniejszyć dochody Rosji

Nowe sankcje obejmą także uderzenie w rosyjskie banki i kryptowaluty wykorzystywane do omijania obecnych restrykcji.

Pakiet przewiduje ograniczenie eksportu towarów do Rosji (np. traktory, usługi cyberbezpieczeństwa) oraz importu z Rosji (np. metale, chemikalia) na łączną kwotę ponad 900 mln euro.

Działania te są odpowiedzią na zbrodnie wojenne Kremla i ataki na infrastrukturę cywilną w Ukrainie.

Komisja Europejska chce odciąć Rosję od jednego z najważniejszych źródeł dochodu. Szefowa KE Ursula von der Leyen ogłosiła propozycję 20. pakietu sankcji, który ma być najdotkliwszym od dawna. Jego celem jest maksymalne utrudnienie Kremlowi finansowania machiny wojennej.

Głównym i najmocniejszym elementem propozycji jest całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy drogą morską. Ma to sprawić, że Moskwie będzie znacznie trudniej znaleźć nabywców na swój surowiec, co docelowo ma drastycznie zmniejszyć jej dochody. Działanie ma być skoordynowane z sojusznikami z grupy G7, by zapewnić jego globalną skuteczność.

Ponieważ transport morski jest działalnością globalną, proponujemy wprowadzenie tego całkowitego zakazu we współpracy z partnerami o podobnych poglądach po decyzji G7 – zapowiedziała Ursula von der Leyen.To strategiczny ruch, który celuje w samo serce rosyjskiej gospodarki. Ropa naftowa od lat pozostaje głównym towarem eksportowym Rosji i fundamentem jej budżetu.

Jakie jeszcze sankcje znajdą się w nowym pakiecie?

Blokada transportu ropy to nie wszystko. Nowe sankcje na Rosję mają również ograniczyć zdolność Kremla do finansowania wojny poprzez uderzenie w sektor finansowy i handel. Pakiet jest kompleksowy i zakłada uszczelnienie dotychczasowych restrykcji oraz wprowadzenie zupełnie nowych.

Na czarną listę ma trafić 20 kolejnych rosyjskich banków regionalnych. Bruksela chce też wziąć na celownik rynek kryptowalut, który według unijnych urzędników jest coraz częściej wykorzystywany przez Rosję do omijania sankcji finansowych.

Pakiet zakłada również konkretne ograniczenia handlowe:

Zakaz eksportu do Rosji towarów o wartości 360 mln euro. Na liście znalazły się m.in. traktory, guma i usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa.Zakaz importu z Rosji produktów o wartości 570 mln euro, w tym metali, chemikaliów i minerałów krytycznych.Wszystkie te działania mają razem stworzyć spójny system, który odetnie Rosję od kluczowych technologii, rynków i źródeł finansowania.

Kreml płaci za zbrodnie wojenne

Propozycja kolejnych sankcji nie jest przypadkowa. Ursula von der Leyen jasno wskazała, że to bezpośrednia odpowiedź Unii Europejskiej na eskalację działań Rosji w Ukrainie. Chodzi przede wszystkim o celowe i systematyczne niszczenie infrastruktury cywilnej, co jest uznawane za zbrodnię wojenną.

Szefowa Komisji Europejskiej podkreśliła, że Kreml świadomie atakuje obiekty, które nie mają żadnego znaczenia militarnego, skazując zwykłych ludzi na cierpienie, zwłaszcza w obliczu nadchodzącej zimy.

Podczas gdy Ukraina nadal broni się z niezwykłą odwagą na polu walki, Kreml podwaja skalę zbrodni wojennych, celowo atakując domy i infrastrukturę cywilną. Ataki na obiekty energetyczne i systemy grzewcze pozostawiają całe społeczności bez prądu przy ujemnych temperaturach – oświadczyła w piątek przewodnicząca KE.W ten sposób Unia Europejska wysyła jasny sygnał, że nie będzie bezczynnie przyglądać się rosyjskim działaniom. Nowe restrykcje mają być nie tylko narzędziem ekonomicznej presji, ale także polityczną deklaracją potępienia metod, jakimi Rosja prowadzi wojnę.

